Fita Veneto lancia il Festival dei monologhi “Pillole di Teatro”

ROVIGO - Rulli di tamburo per la prima edizione regionale del Festival del monologo, manifestazione promossa dalla Federazione Italiana Teatro Amatori del Veneto. Nata lo scorso anno come evento provinciale ideato da Fita Rovigo, l’iniziativa quest’anno si è allargata fino a coinvolgere anche i Comitati Fita di Vicenza, Verona, Venezia e Padova. Cinque dunque le serate di selezione, tutte a luglio, a ingresso gratuito, con inizio alle 21 e realizzate in collaborazione con i Comuni ospitanti: per Rovigo, venerdì 9 a Lendinara, in Villa Marchiori della Pioppa; per Vicenza, venerdì 16 nell’arena esterna del Teatro San Marco nel capoluogo; per Verona, mercoledì 21 a Bardolino, in Villa Carrara Bottagisio; per Venezia, venerdì 23 nell’area scuole di San Stino di Livenza; per Padova, venerdì 30 in Piazza del Sindacato a Cadoneghe.La finalissima del festival si svolgerà venerdì 3 settembre a Rovigo , in Piazza Annonaria, con il sostegno di Fondazione Rovigo Cultura.Nove anche gli sfidanti veronesi a Bardolino: Giovanni Vit (La Graticcia); Arnaldo Pernigo (L'Accademia di Teamus); Angelo Pandolfo, Giulia Guariento, Luciana Damini e Liliana Bochese (Sale e Pepe); Antonio Guardalben (La Bottega delle Arti); Pamela Occhipinti e Andrea Bordoni (La Moscheta). Cinque i veneziani attesi a San Stino di Livenza : Ivana Pasinato (La Goldoniana); Fabrizio Perocco (Premiata Sartoria Teatrale di Spinea); Walter Sabato (Teatrinidellaneve); Bruno Pietro Spolaore (IL Portico Teatro Club); Serena Tenaglia (La Bottega).Chi vincerà il Festival entrerà di diritto tra i dieci finalisti del Festival Interregionale del Monologo – edizione 2022, che si svolgerà in Umbria. Durante la serata finale regionale a Rovigo sarà assegnato anche un Premio del Pubblico."Siamo particolarmente lieti di dare il via a questa iniziativa – commenta Mauro Dalla Villa, presidente Fita Veneto – che rappresenta una sorta di apertura ufficiale a questa attesissima estate teatrale. Il mondo FITA Veneto si è subito attivato e le proposte si stanno moltiplicando in tutto il territorio regionale. La sicurezza, naturalmente, sarà sempre una priorità, ma è un piacere vedere che si può tornare a incontrarsi e a godersi in compagnia qualche bel momento di spettacolo".Informazioni e aggiornamenti su www.fitaveneto.org, oltre che nelle pagine Facebook di Fita Veneto e dei Comitati provinciali della Federazione.