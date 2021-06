La solidarietà entra al mercato coperto in Tassina

ROVIGO - “Insieme per l’ospedale di Wolisso”: Campagna Amica e Coldiretti Rovigo sosterranno concretamente l'attività di “Medici con l'Africa Cuamm” con una speciale iniziativa di solidarietà. Vieni a scoprire di cosa stiamo parlando, questo sabato (26 giugno) al mercato coperto nel quartiere Tassina, in via Vittorio Veneto 87/A, dalle 8,30 alle 12,30. Ci sarà la possibilità di acquistare un’agribag contenente le specialità alimentari dei produttori polesani. Il 50% del suo valore sarà della devoluto al progetto benefico. Gli interessati porteranno a casa una bella scatola con dentro tanti prodotti di stagione che si possono contemporaneamente vedere e ulteriormente acquistare anche sui banchi del mercato di Campagna Amica.

Il ricavato andrà a sostenere l’ospedale etiope di Wolisso, un centro sanitario d’eccellenza, un teaching hospital che funziona come punto di riferimento per la città e per le aree limitrofe. Inaugurato nel 2000, l’ospedale San Luca di Wolisso, che è anche scuola per infermieri e ostetriche, è oggi un centro d’eccellenza in Etiopia. Ogni anno presta cure a più di 100mila persone, per il miglioramento delle condizioni di vita di un bacino di un milione di utenti, da accesso a circa 93.000 visite ambulatoriali, 11.500 ricoveri e quasi 3.300 parti assistiti, il 40% dei quali sono parti complicati.

Questa è solo una delle iniziative solidali che hanno visto impegnata la nostra associazione Coldiretti e Campagna Amica. In svariate occasioni si è svolta la “spesa sospesa” con la raccolta di tipicità alimentari e altre bontà consegnati poi ad associazioni caritatevoli e mense per i poveri. A questa esperienza è seguita la consegna di pacchi contenenti prodotti agroalimentari alle famiglie in difficoltà. In totale, stati circa 95mila, solo in Veneto, i chilogrammi di prodotti “Made in Italy” portati casa per casa dalla task force di Coldiretti che ha compreso i ragazzi del movimento Giovani Impresa e le quote rosa di Donne Impresa.