Si chiude nel weekend la prima fase del campionato di Serie A di baseball

ROVIGO - L’ultimo turno del Girone E porterà l’Itas Mutua Baseball Softball Club Rovigo in trasferta in Romagna: domani è in programma la doppia sfida di ritorno contro il New Rimini. Si giocherà sul diamante di Riccione, poiché l’impianto riminese è ancora in fase di ristrutturazione. Gara uno alle 11, gara due alle 15.30. Nel confronto di andata giocato a Rovigo i rossoblù di coach Soto Diaz riuscirono a imporsi nel primo confronto di giornata, poi la partita pomeridiana fu rinviata a causa di un violento acquazzone. Domenica in palio c’è il secondo posto nel girone, dietro al già qualificato Macerata. Una piazza attualmente occupata proprio dai polesani, che faranno di tutto per non permettere il sorpasso agli ospiti. L’occasione però è propizia anche per concedere un turno di pausa a chi è stato molto in campo in questo intenso avvio di stagione e, allo stesso tempo, il club rodigino intende dare spazio ai tanti giovani presenti nel roster. Motivo per cui si potrebbe prospettare un po’ di riposo per il lanciatore Crepaldi, con conseguenti e importanti chance per i giovani Taschin e De Marchi. Anche perché la mente dei rossoblù è in parte già proiettata alla seconda fase del campionato che li vedrà inseriti in un girone da sei squadre per inseguire l’obiettivo della permanenza nella massima serie.

Appuntamento casalingo per le ragazze del softball di Serie A2, che sempre domenica scenderanno sul diamante di via Vittorio Veneto per affrontare la Fortitudo Bologna, formazione "bacino" del forte Pianoro di Serie A1. Gara uno è in programma alle 11. Le due squadre sono appaiate al terzo posto del Girone B, si preannuncia quindi una sfida molto equilibrata. Le “Girls” polesane cercheranno di sfruttare il fattore campo per dare continuità alle due belle vittorie conquistate lo scorso fine settimana sul campo della Castionese.

Nel weekend scendono di nuovo in campo anche i ragazzi dello Staranzano-Rovigo nel campionato italiano di baseball per ciechi. La formazione allenata da Loris Bucca, reduce dallo storico primo incontro disputato sul diamante rodigino, saranno impegnati in trasferta a Brescia contro la formazione campione d’Italia.