Tesseramento anche in Medio Polesine

ROVIGO - Anche in Medio Polesine è iniziato il tesseramento della Lega. Ad annunciarlo è il referente pro tempore Lorenzo Rizzato, che è anche consigliere comunale a Rovigo: "La sezione Lega del Medio Polesine (che comprende Pontecchio, Polesella, Guarda Veneta, Arquà, Bosaro, Crespino, Gavello e Villanova Marchesana) è nata da poco, precisamente a novembre scorso, ma anche in questo territorio la Lega si sta radicando e crescendo giorno dopo giorno. In pochi mesi, nonostante la pandemia, abbiamo avuto iscrizioni di diversi consiglieri comunali nonchè di comuni cittadini che si sono avvicinati al nostro partito. Invito tutti coloro che sono interessati ad iscriversi a inviare una mail all'indirizzo legamediopolesine@gmail.com "

Rizzato poi continua precisando le varie iniziative realizzate: "In questi mesi stiamo portando avanti una serie di incontri online di formazione non solo per i consiglieri comunali ma anche per i cittadini. Questo perchè la formazione è l'aspetto più importante per coloro che hanno o avranno ruoli istituzionali: per risolvere efficacemente i problemi dei cittadini nonchè migliorare il proprio territorio è assolutamente necessario essere adeguatamente preparati. Sono stati realizzati degli incontri per conoscere meglio le società partecipate oltre ad un incontro svoltosi proprio ieri sera insieme a tre parlamenti veneti per approfondire l'operato del Governo Draghi nonchè per presentare proposte per migliorare il territorio polesano e veneto. Sono inoltre in programma altri incontri futuri su diversi temi relativi al nostro territorio". Rizzato infine ricorda un'importante iniziativa del suo partito: "Tra pochi giorni partirà la raccolta firme sul referendum relativo alla riforma della Giustizia finalizzata a rendere la Giustizia italiana più efficiente. Verranno organizzati gazebi in tutti i Comuni della Sezione: sarà un'occasione per raccogliere le firme per il referendum e spiegarlo nel dettaglio ai cittadini ma tali gazebi saranno anche un punto di ascolto dei cittadini che potranno presentarci le loro proposte e segnalazioni relative al loro paese."