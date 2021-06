Giro del Veneto: sarà una sfida spettacolare

PORTO TOLLE (Rovigo) - Sarà un Giro del Veneto grandi firme quello che scatterà domani,La 29^ edizione allestita con passione e professionalità dagli uomini della Organizzazione Eventi Sportivi di Adriano Zambon, infatti, potrà fregiarsi della presenza dei migliori Elite-U23 italiani e stranieri che si sfideranno in cinque tappe che si preannunciano spettacolari e incerte fino all'ultimo colpo di pedale.Il dorsale numero uno sarà sulle spalle di Stefano Gandin (Zalf Euromobil Désirée Fior): la formazione trevigiana schiererà al via anche il vicentinofresco vincitore a Parabiago (Mi) e il giovane sprinter friulano Alessio Portello.Negli arrivi dedicati alle ruote veloci da tenere d'occhio anche il trevigiano(Work Service Marchiol Vega), il veronese(General Store),(Colpack Ballan),(Iseo Rime Carnovali),(Mg K Vis),(Gallina Ecotek Colosio) e(D'Amico UM Tools).Non mancheranno i pretendenti al successo finale, con il trentino Riccardo Lucca (General Store), già vincitore del recente Giro del Piave, oltre che dell'internazionale Trofeo De Gasperi e della classica di Castel d'Ario (Mn), a vestire i panni del favorito. L'atleta della General Store potrà contare su di una squadra molto competitiva che comprende anche il neo-campione veneto, Lorenzo Visintainer. Grande curiosità la desta anche la presenza del giovane danese Asbjorn Hellemose (Vc Mendrisio) e del lecchese Luca Colnaghi (Uc Trevigiani Campana Imballaggi). Attenzione al britannico Paul Double (MG K Vis) e al siciliano Francesco Romano (Velo Racing Palazzago), rispettivamente secondo e terzo al Giro di Romagna.Fari puntati anche sul piemontese(Overall) giunto secondo al Giro del Piave e sul ventenne belga(Basso Team Flanders) che vanta un terzo posto ai campionati nazionali dello scorso anno. Tra i giovani più talentuosi da segnalare la presenza dell'ex tricolore del ciclocross,(Beltrami TSA Tre Colli), di(Work Service) e di(Iseo Rime Carnovali).Un parterre di protagonisti di assoluto primo piano per una edizione del Giro del Veneto che promette grande spettacolo: agli appassionati delle due ruote non resta che attendere il via ufficiale programmato per martedì alle ore 16.00 per gustarsi una settimana di grande ciclismo sulle strade del Veneto.Martedì 29.06 - 1^ Tappa - Partenza prima squadra ore: 16.00Mercoledì 30.06 - 2^ Tappa - Partenza ore: 13.00Valeggio sul Mincio - Valeggio sul Mincio (Vr) - 139,6 kmGiovedì 01.07 - 3^ Tappa - Partenza ore: 13.00Trissino (Vi) - Castelfranco Veneto (Tv) - 131,5 kmVenerdì 02.07 - 4^ Tappa - Partenza ore: 13.30Montegrotto Terme (Pd) - Trissino (Vi) - 128 kmSabato 03.07 - 5^ Tappa - Partenza ore: 13.30Sospirolo - Falcade (Bl) - 127,7 kmCome seguire il 29° Giro del Veneto in TV e sui social: Mercoledì 30 giugno, ore 20.30 - Sintesi di 30 minuti della 1^ e 2^ tappaIn TV: Telechiara (Canale 14 DT) e TVA Vicenza (Canale 832 Piatt. Sky)Social: sulle pagine Facebook "Teleciclismo" e "Ciclismoweb"Giovedì 1 luglio, ore 20.30 - Sintesi di 30 minuti della 3^ tappaIn TV: Telechiara (Canale 14 DT) e TVA Vicenza (Canale 832 Piatt. Sky)Social: sulle pagine Facebook "Teleciclismo" e "Ciclismoweb"Venerdì 2 luglio, ore 20.30 - Sintesi di 30 minuti della 4^ tappaIn TV: Telechiara (Canale 14 DT) e TVA Vicenza (Canale 832 Piatt. Sky)Social: sulle pagine Facebook "Teleciclismo" e "Ciclismoweb"Sabato 3 luglio, ore 20.30 - Sintesi di 30 minuti della 5^ tappaIn TV: Telechiara (Canale 14 DT) e TVA Vicenza (Canale 832 Piatt. Sky)Social: sulle pagine Facebook "Teleciclismo" e "Ciclismoweb"Zalf Euromobil Désirée Fior (Faresin, Zurlo, Masotto, Portello)Work Service Marchiol Vega (Bobbo, Zecchin, Pase, Paties)Vc Mendrisio (SUI) (Hellemose)General Store Essegibi (Lucca, Visintainer, Rocchetta)Colpack Ballan (Persico, Quaranta, Umbri)Overall Tre Colli (Cibrario, Baldi)Velo Racing Palazzago (Romano, Abenante)Northwave Siatek Olmo (Barison)Gs Maltinti Lampadari (Gimignani)Sissio Team (Stocco)Gaiaplast Bibanese (Gazzola)Aries Cycling (Vito, Ghiron)Gallina Ecotek Colosio (Pongiluppi)Sc Valle Seriana (Roda)Basso Team Flanders (BEL) (Dehairs)Iseo Rime Carnovali (Zambelli, El Gouzi)Uc Trevigiani Campana Imballaggi (Colnaghi)Named Uptivo (Belletta)Beltrami TSA Tre Colli (De Pretto)Cablotech Biotraining (Gardi)Mg K Vis VPM (Double, Di Felice)D'Amico UM Tools (Taschin, Peric)Trentino Cycling TeamAran Cucine Vejus* L'elenco iscritti potrebbe subire delle variazioni

Martedì 29 giugno 2021 alle ore 16 la prima tappa del Giro del Veneto - 29^ edizione:

Partenza dalla frazione di Ca’ Venier, in via del Faro, alle ore 16, passaggio per Ca’ Zuliani, ed arrivo in via Matteotti a Ca’ Tiepolo (la manifestazione terminerà indicativamente attorno alle ore 19).

Di seguito si riportano le chiusure temporanee disposte per le strade interessate dal percorso della gara: Piazza Ciceruacchio e Largo Europa – Frazione Ca’ Tiepolo.

Istituzione divieto di transito e sosta temporaneo per tutti i veicoli per tutto il giorno di Martedì 29 Giugno 2021 riservando l’area ai mezzi partecipanti alla gara ciclistica in premessa specificata;

Piazza Martiri della Libertà – Frazione Ca’ Venier. Istituzione divieto di transito e sosta temporaneo per tutti i veicoli per tutto il giorno di Martedì 29 Giugno 2021 riservando l’area ai mezzi partecipanti alla gara ciclistica in premessa specificata;

Via del Faro in Frazione Ca’ Venier, Via Canareggio in Frazione Ca’ Zuliani, Strada per ponte Ca’ Venier, Via Buozzi in Frazione Tolle, Via Giacomo Matteotti in Frazione Ca’ Tiepolo;

A partire dalle ore 14:00 del giorno di Martedì 29 Giugno 2021 istituzione divieto di transito e sosta con facoltà agli operatori presenti in loco, compatibilmente con le operazioni di allestimento e preparazione della gara ciclistica, di consentire la circolazione in condizioni di sicurezza.

A partire dalle ore 16:00 del giorno di Martedì 29 Giugno 2021 con l’inizio previsto della gara ciclistica istituzione divieto di transito e sosta di tutti i veicoli, ad esclusione dei mezzi di soccorso in servizio di emergenza (ambulanza e Vigili del fuoco).

Al termine della gara ciclistica, indicativamente previsto per le ore 19:00, la circolazione sarà ripristinata interamente.

Durante il periodo di sospensione della circolazione: è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, nel senso di marcia contrario ai concorrenti; è fatto divieto a tutti i concorrenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato al transito dei concorrenti; è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza e del personale dell’organizzazione; è fatto obbligo ai conducenti di veicoli e ai pedoni di non attraversare la strada.