Covid 19: superati nel Veneto i 4 milioni di dosi vaccinali inoculate

VENEZIA - “In questi ultimi giorni abbiamo raggiunto i 4 milioni di dosi vaccinali inoculate e i report ci dicono che, ad oggi, abbiamo già superato quella soglia di ben 54.410 dosi. Sono i numeri di un grande successo che premia il lavoro e l’impegno di tutto il sistema sanitario messo in campo e il senso di responsabilità dei cittadini che desiderano uscire rapidamente dalla crisi conseguente alla pandemia affinché il Veneto riparta il più rapidamente possibile”.

Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime grande soddisfazione per il raggiungimento del traguardo di 4 milioni di vaccinazioni contro il Covid, eseguite nel Veneto.

“Lo avevo detto da subito che soltanto la carenza di vaccini poteva impedire al Veneto di portare avanti una campagna di immunizzazione rapida e capillare – conclude il Presidente -. A distanza di sei mesi dalle prime timide vaccinazioni sugli operatori sanitari, i risultati raggiunti indicano che non ci sbagliavamo. Ringrazio tutti i medici, gli operatori sanitari e i volontari che continuano senza sosta a lavorare per questa impresa che sarà ricordata come la più grande campagna vaccinale della storia”.