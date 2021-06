Veneto Pasta Day di successo ad Albarella. Presente anche Cristiano Corazzari

ALBARELLA (Rovigo) - E’ stata una festa della gastronomia nel verde dell’Albarella Gold Links. L’iniziativa Veneto Pasta Party è stato ideato per valorizzare le migliori paste del Veneto e sabato scorso hanno potuto vedere realizzate le ricette abbinate ai gustosi condimenti della tradizione gastronomica regionale.ha preso il via nel cuore del Delta del Po, nello scenario naturale dell’Albarella Golf Links, esclusiva cornice green della manifestazione.Il green del Golf hotel è stata la location ideale anche per accogliere le superbe auto storiche. Le modelle presenti hanno aggiunto bellezza e la sfilata di moda della stilista emergente Elena Fin ci ha deliziato con una collezione ispirata al mondo del golf. Anna Cera ha portato le sue originali creazioni di gioielli.. Un grazie va a tutti coloro che hanno partecipato e che con il loro impegno hanno reso possibile la realizzazione di questo evento. Un ringraziamento all'assessore regionale Cristiano Corazzari per la gentile visita a testimonianza dell'unione del territorio Veneto.Ad accoglierlo è stato il Direttore dell’isola di Albarella, Mauro Rosatti che ha ribadito: “L’isola ha iniziato l’estate con un calendario molto ricco. Ogni sera uno spettacolo che conquista gli ospiti e i proprietari dell’isola”.L’assessore nel suo intervento ha sottolineato diversi concetti. Queste le sue parole:. I tre cuochi hanno recuperato dagli antichi ricettari e proposto agli ospiti della manifestazione tre primi piatti in grado di unire spessore culturale ed emozioni gustative. Questi i tre condimenti: l’“Antico Ragù di Corte” preparato da Fabio Legnaro con la carne della gallina padovana, l’anatra e la faraona (abbinato ai bigoli del pastificio Artusi ) il “Pesto di Pomodori secchi, Ricotta di capra, Zucchine e Noci” proposto da Antonio Morano (con i rigatoni del pastificio Pinton e le millerighe di Sgambaro) e il Pesto rosso al Basilico e Crostini di pane alle Spezie preparato da Francesco Panont con gli gnocchi di patate “ senza glutine e lattosio” di Pasta di Venezia