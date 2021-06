Coppie polesane vincenti

ROSOLINA MARE (Rovigo) - Alla prima tappa del Campionato Giovanile Regionale Fipav Veneto, una medaglia d’oro e tanti punti per le sei coppie schierate da Traveling Beachvolley School.

Sui “campi di casa”, dello stabilimento balneare Bagno Perla a Rosolina Mare, le coppie di Traveling Beachvolley School, sono tornate a disputare un torneo Fipav ufficiale, con assegnazione punti per il ranking Nazionale, dopo più di due anni!

“L’importante era tornare a mettersi in gioco dopo molto tempo” Questo il commento del Tecnico Federale Fipav Luca Pregnolato, che prosegue: “Ovviamente tutte le coppie sono scese in campo per vincere, insegniamo così, ma oggi dopo molto tempo la vere vittoria era rimettersi in gioco. Le nostre coppie puntano a qualificarsi per la finale scudetto di settembre a Caorle (VE) sarà un per corso lungo e bisognerà lavorare sodo.”

I risultati:

In under 16 femminile, la nostra Aurora Busatto in coppia con la compagna con qui vinse con Noi il campionato Regionale under 14 due anni fa, Anna Frizziero (allenata ora da Beachvolley Padova)conquistano il primo gradinodel podio e 100 punti di coppia. Ilaria Porporati con la nuova compagna Giulia Zuccherinconquistano un buonissimo quinto posto assoluto e 40 punti di coppia, mentre Samira Taoussin coppia con Lucci Elenaal loro esordio assoluto nel beach volley concludono al settimo postoe 25 punti di coppia.

In under 18 femminile, sono l’inedita coppia Alessia Mancine Sofia Baldinad ottenere il miglior risultato di giornata con un buonissimo quinto postoe quaranta punti, con la consapevolezza di avere sfiorato l’accesso alla semifinale perdendo 2-1 16/14 al terzo set! Bene anche Alessia Ardizzone Gaia Canzianper loro un settimo postoe 30 punti e Martina Benvenuti in coppia con Giorgia Martinelloal nono postocon 25 punti.

Prossima tappa Regionale Veneto sarà a Sottomarina sabato prossimo per le atlete e gli atleti delle categorie under 16 e under 20.