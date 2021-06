ROSOLINA MARE (Rovigo) - È ripartita con grande successo l’attività di beach volley di Fipav Rovigo. Il circuito giovanile di beach volley inserito nel calendario regionale di Fipav Veneto e organizzato da Fipav Rovigo ha registrato la presenza di 32 coppie per la prima tappa, giocatasi sabato scorso sui campi di sabbia dello stabilimento balneare Bagno Perla con le categorie Under 16 e Under 18 sia maschile che femminile. L’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Rosolina.

I numeri della prima tappa: 32 le coppie che sono scese in campo lo scorso sabato per la prima tappa provenienti un po’ da tutto il nord Italia: Trento, Modena, Misano, Milano e tutto il Veneto. Molte anche le coppie di casa iscritte dalle società Fipav Rovigo. La giornata ha totalizzato 58 gare disputate, gestite dal Supervisore Giuseppe Mollo e arbitrate dagli Ufficiali di Gara di Fipav Veneto provenienti dalla provincia di Venezia.

L’organizzazione ha previsto l’inizio delle gare alle ore 9 del mattino per tutte le tre categorie: Under 18 maschile, Under 18 femminile, Under 16 femminile. La formula di gioco ha previsto l’inserimento delle coppie di ogni categoria in un tabellone a doppia eliminazione che ha portato la conclusione del torneo con le finali primo/secondo posto e terzo/quarto posto alle ore 19. A seguire sono state premiate le migliori tre coppie per categoria ed è stato dato un riconoscimento al servizio arbitrale. Lo stabilimento balneare Bagno Perla, oltre ad aver allestito otto campi di beach volley secondo le norme federali, ha offerto ad ogni atleta acqua e frutta fresca.

I risultati: per l’Under 16 femminile ha vinto la coppia Busatto-Frizziero di Rovigo/Venezia, al secondo posto Mandelli-Spadoni di Misano seguite da Laurenti-Voltan di Rovigo. Per l’Under 18 femminile la coppia formata da Margoni e Sambugaro di Trento/Venezia si è aggiudicata la prima tappa, secondo posto per Canevaro-Carraro di Vicenza e terzo per Sambin-Menon di Venzia. Nell’Under 18 maschile primo scalino del podio per Reggiani-Funari di Modena, seguiti da Serafini-Riccò di Vicenza e Pagliaro-Cesaro di Padova.

La prossima tappa del calendario regionale Fipav Veneto è prevista il 3 luglio a Sottomarina presso lo stabilimento di Area 61. Le iscrizioni a portale sono già aperte. Per iscriversi occorrono il tesseramento per il beach volley della società indoor e l’accreditamento nella nuova piattaforma BVL (beachvolley.federvolley.it). Fipav Rovigo aspetta i propri beachers nella tappa di casa a Rosolina Mare del 17 luglio con le categorie Under 14 e Under 20 maschili e femminili.