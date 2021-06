Kinder Fit 2021, 100 iscritti a Rovigo

ROVIGO - Un grande successo per il torneo giovanile Tennis Trophy Fit Kinder 2021 concluso al Circolo Tennis Rovigo. Dopo un anno di stop la manifestazione giovanile si conferma un grande appuntamento del tennis nella regione Veneto.

Quasi cento i giocatori iscritti provenienti da tutto il Veneto, ma anche dalle regioni limitrofe quali Emilia-Romagna, Lombardia e Trentino-Alto Adige.

La manifestazione rispetto alle scorse edizioni è stata programmata in due momenti, il primo denominato Mini (dal 12 al 19 giugno), per i più piccoli ed il secondo Junior (dal 19 al 26 giugno), per i più grandicelli. Questa precauzione è stata adottata per far sì che nell’impianto sportivo, nella medesima settimana, non si creassero situazioni di assembramento, garantendo tutta la sicurezza del caso per atleti, accompagnatori e soci frequentatori del circolo tennis.

Di seguito i risultati

Veneto 43 - Tennis trophy fit kinder 2021 "mini" a Rovigo dal 12/06/2021 al 19/06/2021

Singolare Maschile Under 10 - Edoardo Ghiselli (Country Club Bologna) batte Mattia Spizzica (Tennis Club Brunico) con il punteggio 6/0 6/2

Singolare Femminile Under 10 - Alessia Minzat (CS Plebiscito) batte Anna Angusti (Canottieri Mincio) con il punteggio 6/0 6/1

Singolare Maschile Under 11 LIM. 4.2 - Raffaele Faccioli (Tennis Villafranca) batte Riccardo D'Amico (Tennis Villafranca) con il punteggio 6/2 6/2

Singolare Maschile Under 12 LIM. 3.5 - Cristian Tiengo (CS Plebiscito class. 3.5) batte Pietro Bertasi (TC Padova class. 4.1) con il punteggio 6/4 6/1

Singolare Femminile Under 12 LIM. 3.4 - Anna Manfrin (TC Cerea class. 4.3) batte Lucrezia Cavalieri (Max Tennis Time Bologna class. 4.NC) con il punteggio 6/0 6/1

Premio Fair play a Francesca Bordin del Circolo Tennis Rovigo nella categoria under 10.

Veneto 45- Tennis trophy fit kinder 2021 "junior" a Rovigo dal 19/06/2021 al 26/06/2021

Singolare Maschile Under 13 LIM. 3.3 – Joao Vitor Bottino Antonaccio (TC Padova class. 3.5) batte Christopher Ferretti (Canottieri Garda Salò class. 3.4) con il punteggio 6/2 6/4

Singolare Femminile Under 14 LIM. 3.1 – Giorgia Spolaor (Green Garden class. 3.3) batte Chiara Zanardo (TC Mogliano class. 3.5) con il punteggio 6/0 6/4

Singolare Maschile Under 14 LIM. 3.1 – Giovanni Benedetti (Canottieri Padova class. 3.4) batte Giulio Malaguti (CUS Ferrara class. 4.3) con il punteggio 3/6 6/2 10-8

Singolare Maschile Under 16 LIM. 2.8 – William Rossi (CT Rovigo class. 3.2) batte Filippo Marangoni (Tennis San Giovanni Lupatoto class. 3.3) con il punteggio 7/6(4) 3/6 10-7

Singolare Femminile Under 16 LIM. 2.8 – Patricia Alexia Diaconescu (Tennis Olimpica Dossobuono class. 3.2) batte Greta Pavan (TC Padova class. 3.3) con il punteggio 5/7 6/1 12-10

Il proseguo della manifestazione vedrà ora impegnati i migliori giovani emersi nelle varie tappe svolte nella nostra penisola del Tennis Trophy FIT Kinder a Roma dal 17 al 25 agosto, dove si incroceranno con gli altri qualificati in tre circoli della capitale (Foro Italico, Play Pisana e Kipling Tennis team).

Nell’ambito provinciale, appuntamento ora al Circolo rodigino per la manifestazione open (limitata atleti agonisti con classifica massima 3.1), che si svilupperà dal 10 luglio con cinque tabelloni (singolare maschile/femminile, doppio maschile/femminile e doppio misto), scadenza iscrizioni 8 luglio. Per informazioni in merito alla manifestazione in programma, l’animazione estiva in corso e tutte le altre attività del circolo, è possibile visitare il sito www.circolotennisrovigo.it oppure telefonare in segreteria al numero 0425362490.