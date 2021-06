Andrea Beccari nuovo acquisto rossoblù

ROVIGO - Andrea Beccari, ala di 195 cm per 95 kg, classe ’99, è il terzo acquisto del Cipriani Nuovo Basket Rovigo per la stagione 2021/22. Beccari, come Davide Pusinanti, proviene dalla Serie D della Scuola Basket Ferrara, dove nell’ultima stagione viaggiava a 6,2 punti per gara e molti, moltissimi rimbalzi.

Anche Beccari, assieme all’altro acquisto Alessandro Caselli, sarà tesserato come Under nella formazione di coach Maurizio Ventura e, perciò, il suo arrivo assume ancora più importanza nello scacchiere del tecnico bolognese, ma rodigino d’adozione. Nella stagione 2018/19, Beccari realizzava una media di 15,1 punti per partita nel campionato Under 20 dell’Emilia Romagna. Non a caso, la nuova Pantera è fra i lunghi più promettenti della categoria ed è un elemento fondamentale nella sempre più ambiziosa rosa del Cipriani.

Il mercato della formazione rodigina, che rappresenta la massima categoria maschile della Provincia, è veramente molto ambizioso e punta a portare le Pantere ai playoff nel primo anno di partecipazione alla Serie D del Veneto.