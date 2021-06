Ben diciotto gli interventi eseguiti dall’inaugurazione

ROVIGO - Inaugurata l’otto giugno, la nuova sala ibrida fa già parlare in maniera lusinghiera. Sono ben diciotto gli interventi eseguiti nella nuova Sala Operatoria Ibrida, la prima con questa conformazione in Italia, a tre settimane dall’inaugurazione avvenuta lo scorso 8 giugno (LEGGI ARTICOLO).

Gli interventi più complessi hanno visto l’esecuzione di stent carotidei, l'embolizzazione di aneurisma cerebrale con stent a diversione di flusso e la procedura combinata di neuroradiologia interventistica (angiografia ed embolizzazione). La sala ha ospitato anche chirurgia di otorinolaringoiatria con tecnica endoscopica per la rimozione della neoplasia sofferta dal paziente; quest’ultimo intervento è stato svolto con lo staff di otorino ,l direttore dott. Roberto de Carlo, con primo step di studio angiografico per embolizzazione di lesione neoplastica e successivo step di asportazione per via endoscopica della lesione, nel medesimo giorno, senza spostare il paziente in altra sala, a riprova dei vantaggi portati dall’uso di una sala operatoria così avanzata e polifunzionale.

“La sala operatoria ibrida - commenta il Direttore Generale, Patrizia Simionato - è una sala tecnologicamente innovativa e rappresenta un importante segnale di ripresa dell’attività oltre ad un segno significativo dell’attenzione della Regione del Veneto alla sanità”.

La sala operatoria dotata di angiografo integrato con letto operatorio per interventi prevalentemente neurochirurgici e di chirurgia vascolare.

Si tratta di un modello strutturale e organizzativo altamente innovativo, che coniuga nel blocco operatorio le dotazioni tipiche di una sala operatoria con quelle diagnostiche radiologiche avanzate (angiografo digitale).

La sala operatoria ibrida consente di eseguire procedure chirurgiche più sofisticate e meno invasive, con il contemporaneo sostegno delle immagini radiologiche e angiografiche.

Totale dell’investimento 1.929.384,59 euro (IVA inclusa).