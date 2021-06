Magiche emozioni con il Deltablues

ROVIGO - Il secondo fine settimana della 34. edizione del Festival Delta Blues, ha regalato altre magiche emozioni al pubblico di appassionati, giunti da ogni dove per assistere a tre grandi concerti. Si è iniziato in piazzetta Annonaria, con la grandissima voce della cantante australiana, residente in Inghilterra, Lily Dior, accompagnata dal Marco Marzola Quartet.

Dior ha presentato in anteprima, davanti ad una settantina di persone, il nuovo Cd, registrato nel 2020 “No More Blues”, con una pregevole formazione capitanata dal contrabbassista Marco Marzola anche lui residente in Inghilterra e composta oltre che da Marzolla, da Michele Vignali sassofono, Lele Barbieri batteria, Nico Menci pianoforte. Prima dell'inizio della serata è stato ricordato Paolo Ambroso, indimenticato musicista rodigino, molto legato al Delta Blues, scomparso di recente in seguito ad un incidente in montagna. E' stata poi la volta del parco di villa Malmignatti a Lendinara, con l’apertura affidata ai Hat's Effectc Duo. Due voci potenti, una chitarra graffiante e una batteria integrata da un pad elettronico, hanno fatto di questo progetto, un vero e proprio power duo, che ha rivisitato in chiave dirty blues, brani famosi di Beatles, The Black Keys, Fantastic Negrito, Rival Sons, Franz Ferdinand, Larkin Poe e molti altri.

A seguire il concerto conclusivo della Roberto Formignani Band, uno dei più grandi chitarristi blues italiani, con oltre trent’anni di carriera, che ha presentato il suo ultimissimi lavoro discografico, uscito a fine 2020, “Roberto Formignani”. Infine, a Fratta Polesine, giornata intensa, dedicata alla navigazione sul fiume Canalbianco e alla degustazione di ottimi prodotti enogastronomici, inseriti nello slow food. Il tutto nella splendida cornice del mulino Al Pizzon (LEGGI ARTICOLO), unico esempio di architettura industriale, risalente alla metà del 1800, che sfrutta il salto d'acqua tra due corsi, che sfociano appunto nel Canalbianco. Dopo la cena, si è esibito il Big Daddy Wilson Duo. Bluesman dalla voce baritonale vellutata, calda e intensa, percussionista e chitarrista, Big Daddy Wilson ha accompagnato il pubblico in un coinvolgente viaggio dalle radici del Delta Blues al blues urbano contemporaneo, sempre interpretandolo con grande gusto ed eleganza, in un intelligente equilibrio tra tecnica e passione. Nella sessione acustica di Fatta, Big Daddy Wilson è stato accompagnato dall’ottimo chitarrista Cesare Nolli.

La seconda serata a Lendinara nel Parco di Villa Malmignati riscuote un grande successo con il tutto esaurito degli spettatori accorsi per rivedere sul palco del Festival il maetro del Blues Roberto Formignani che non smentisce la propria fama con un bellissimo e intenso concerto accompagnato da una band di grande livello in cui spiccano alla batteria Roberto Morsiani e al basso Alessandro Lapia. Un repertorio entusiasmante che, oltre a diversi brani dell'ultimo CD del 2020 "Roberto Formignani", regala al pubblico di appassionati giunti a Lendinara al con dei più bei pezzi composti in una carriera ultra trentennale.

La serata è stata aperta dal giovane duo Hat’s Effects composta da Diletta Pellizzer (Voce, Percussioni e Pad Elettronico) e Gabriele Fassina (Voce, Chitarra Elettrica/Acustica). Una bella scoperta del Festival che ha voluto dare a questi giovani un importante palcoscenico per farsi apprezzare con un repertorio "dirty Blues" che rivisitava brani famosi di The Black Keys, Fantastic Negrito, Rival Sons, Larkin Poe e altri. Una bella sorpresa che il pubblico ha moto apprezzato

Il Festival Internazionale Deltablues 2021 è organizzato da Ente Rovigo Festival, grazie all'importante sostegno economico della Fondazione della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e delle Amministrazioni Comunali partner di Rovigo, Adria, Lendinara, Loreo. Con l’obiettivo di avvicinare nuovo pubblico alla musica di qualità, è prevista una riduzione del 20% sul prezzo dei biglietti per i minori anni 18, gli studenti dei Conservatori Venezze di Rovigo e Buzzolla di Adria e i titolari UniverCity Card del Consorzio Università di Rovigo, oltre che per i soci di Rovigo Jazz Club, Slow Food Rovigo, e Coop Alleanza 3.0. Altre importantissime collaborazioni sono quelle con Provincia, Assonautica Veneto Emilia, le web radio RadioBlueTu e Stazione Blues Radio di Bologna, i magazine Rem e Il Blues, Az Blues e Rootsway. Inoltre Mater Biotech-Novamont. Per informazioni e prenotazioni dei biglietti, consultare il sito internet www.deltablues.it, spedire una mail a info@deltablues.it, telefonare al 3466028609, visitare le pagine Facebook Deltablues.it e Instagram DeltabluesRovigo, oppure consultare il sito www.diyticket.it (telefono 0683393024).