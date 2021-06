A Lendinara, venerdì 9 luglio la prima selezione provinciale del Festival del monologo “Pillole di Teatro”

LENDINARA (Rovigo) - Tutto pronto per la prima selezione provinciale del nuovo Festival regionale del monologo “Pillole di Teatro”, promosso dalla Federazione Italiana Teatro Amatori del Veneto con il sostegno della Regione del Veneto. L’appuntamento è fissato per venerdì 9 luglio alle 21 a Lendinara, in provincia di Rovigo, nel parco di Villa Marchiori della Pioppa, dove i candidati polesani si sfideranno per accedere alla finalissima della kermesse, in programma proprio a Rovigo il prossimo 3 settembre.Dieci i candidati attesi per una serata a colpi di talento, organizzata da Fita Rovigo con il patrocinio del Comune di Lendinara e della Provincia di Rovigo, in collaborazione con la Pro Loco Città di Lendinara e con il contributo di Fondazione Rovigo Cultura. A contendersi i tre posti in palio per la finalissima saranno:Ingresso libero nel rispetto delle disposizioni anti-Covid. Consigliata la prenotazione: pillolediteatrorovigo@gmail.com oppure viavainet.it (sezione Eventi) o ancora 349 4297231 oppure 340 1045590. In caso di maltempo la serata si svolgerà al Teatro Ballarin.– sottolinea Mauro Dalla Villa, presidente Fita Veneto – diamo il via a una nuova proposta di spettacolo che siamo certi incontrerà il favore del pubblico: il monologo, infatti, è una prova d’attore particolarmente impegnativa, perché richiede di saper creare un’atmosfera e un personaggio in pochi minuti, e gli spettatori avranno la bella occasione di assistere a una carrellata di queste gustose “pillole di teatro”.Questo il calendario delle prossime selezioni, tutte a luglio e realizzate in collaborazione con i Comuni ospitanti: per Vicenza, venerdì 16 nell’arena esterna del Teatro San Marco nel capoluogo; per Verona, mercoledì 21a Bardolino, in Villa Carrara Bottagisio; per Venezia, venerdì 23 nell’area scuole di San Stino di Livenza; per Padova, venerdì 30 in Piazza del Sindacato a Cadoneghe.Chi vincerà il concorso Fita Veneto entrerà di diritto tra i dieci finalisti del Festival Interregionale del Monologo – edizione 2022, che si svolgerà in Umbria. Durante la serata finale regionale a Rovigo sarà assegnato anche un Premio del Pubblico. Informazioni e aggiornamenti su www.fitaveneto.org, oltre che nelle pagine Facebook di Fita Veneto e dei Comitati provinciali della Federazione.