Bambini rapiti dalla poesia de “Il teatro siete voi”

PORTO VIRO (Rovigo) – Bambini attentissimi ed interessati, colpiti nell’immaginazione e dai sentimenti dei personaggi in scena; pronti a sommergere di domande gli attori non appena si è concluso lo spettacolo. È questo il vero successo della rassegna “Il teatro siete voi” che, la scorsa settimana, ha fatto tappa a Porto Viro, con la compagnia Ullallà teatro e la sua rappresentazione “Rosaspina… storia di un bacio”.

Quando il teatro è fatto da professionisti e si indirizza proprio a loro, è inevitabile che i bambini lo colgano e ne facciano un’esperienza di crescita emotiva indimenticabile. Proprio per questo è nato “Il teatro siete voi”, progetto di teatroragazzi di Irene Lissandrin per l’associazione ViviRovigo, e per questo l’organizzazione si è sforzata di riprogrammare tutti gli spettacoli sospesi per Covid lo scorso inverno e proporli, in modo del tutto nuovo, all’aperto, in questa estate della ripartenza, in giro per tutta la provincia, perché più bambini possano vederli. L’amministrazione comunale di Porto Viro ha accolto l’iniziativa di buon grado ed il sindaco Maura Veronese è intervenuta personalmente a salutare il pubblico dei suoi piccoli concittadini, in apertura di spettacolo.

La fiaba Rosaspina della compagnia Ullallà è un intreccio di linguaggi, coreografie, musica, video, recitazione in rima, studio del colore, che con delicatezza e poesia parla direttamente ai piccoli spettatori attraverso i sentimenti e l’immedesimazione. Il desiderio dei genitori di avere un bambino, la determinazione di babbo e mamma di preservare il figlio dal male, che, però, fallisce miseramente con la puntura del fuso, in un’ondata di dolore; l’amore e il bacio come sua metafora, che riportano le cose al giusto posto. Non mancano momenti divertenti, come la danza delle fate che portano le virtù in dono alla piccola Rosaspina. Uno spettacolo delizioso che è stato molto gradito dal mini-pubblico di Porto Viro ed anche dagli adulti accompagnatori.

Progetto di Irene Lissandrin per ViviRovigo Aps, sostenuto da Fondazione Cariparo (bando Eventi Culturali), il contributo di Regione del Veneto (programmazione 2020) e di Fondazione Banca del Monte di Rovigo, organizzato in collaborazione e partnership con Arteven e col Mibact; gode del patrocinio della Provincia di Rovigo e della Commissione Pari Opportunità del Comune di Rovigo; realizzato in partnership con i Comuni di Badia Polesine, Corbola, Costa di Rovigo, Fiesso Umbertiano, Lendinara, Porto Viro, Porto Tolle, Rovigo, San Martino di Venezze, Taglio di Po, Villanova del Ghebbo.

TUTTO IL CALENDARIO 2021

IL TEATRO SIETE VOI

si ritorna DAL VIVO & ONLIFE

COSTA DI ROVIGO - Piazza SS. Giovanni e Rocco

SABATO 3 luglio 2021 ore 21

Il gatto con gli stivali

Spettacolo teatrale per tutti del gruppo teatrale Il Mosaico

ROVIGO - Piazzetta Annonaria

Domenica 11 luglio ore 18.30

STORIE E FILASTROCCHE PER GIOCARE

spettacolo per la prima infanzia

Compagnia La Piccionaia

PORTO TOLLE - Spiaggia Barricata

Sabato 17 luglio ore 18.30

GIACOMINO E ALTRE STORIE

Di e con Susi Danesin

GIOVANI SUL PALCO

COSTA DI ROVIGO - Giardino del Museo etnografico l’Alboron

SABATO 4 settembre 2021 ore 21

MANI PER PARLARE

Spettacolo teatrale e musicale del gruppo “Teenagers sul palco”

PORTO TOLLE - corte della fiera del RISO

Venerdì 17 settembre ore 18.30

IL FAVOLOSO GOLDONI

Compagnia Pantakin Teatro

