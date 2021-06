Le ragazze del softball cedono il passo alla Fortitudo. Weekend trionfale per le Under rossoblù

ROVIGO - Turno casalingo sfortunato, quello giocato domenica, per le ragazze del Baseball Softball Club Rovigo di Serie A2. La doppia sfida contro la Fortitudo Bologna si chiude con due passi falsi che lasciano un po’ di amaro i bocca per via dei punteggi molto stretti con cui si sono chiuse le sfide. Gara uno si è chiusa infatti sul 2-4, gara due 5-6. All’insegna dell’equilibrio l'avvio della prima sfida di giornata. Nei primi quattro inning si registra il solo punto rossoblù di Asia Tagliazucca. Al quinto però le ospiti accelerano e trovano quattro corse sul piatto. La reazione del Rovigo frutta solo un altro punto con Begu: troppo poco per rimontare le avversarie, che intascano così il primo successo. Anche in gara due il tabellone non si muove per i primi due inning. Poi al terzo il confronto si accende: due i punti delle ospiti e uno quello rodigino con Temporin. Il roster allenato da Adriano Morabito, Cristina Pollato e Milena Poli trova continuità in attacco e nelle successive riprese si porta in vantaggio grazie alle corse di Boracelli, ancora Temporin, Asia Tagliazucca e Bolognini. Sembra fatta, ma al settimo e ultimo inning la difesa di casa si fa trafiggere ben quattro volte dalla Fortitudo che trova così un insperato sorpasso sul filo di lana e ottiene il bottino pieno. Per le ragazze rossoblù, ora al quarto posto del Girone B, ci sarà comunque spazio per rifarsi.

Tante le Under dell’Adriatic Lng Baseball Softball Club Rovigo scese sul diamante lo scorso weekend. Ottima prova per i giovanissimi dell’Under 12 di baseball che in trasferta a Castelfranco Veneto hanno trionfato 14-4 mettendo il sigillo sul terzo posto a livello regionale. Bel successo per l’Under 14 che tra le mura amiche ha regolato il Verona 9-6. Vince in casa anche l’Under 15: netto il 23-1 imposto al Conegliano. Esulta anche l’Under 18, corsara a Ponzano Veneto col punteggio di 9-4. Solo sorrisi dal softball giovanile rossoblù. Le ragazze dell’Under 15 passano a Castelfranco Veneto 20-3. Largo anche il successo dell’Under 18, che ha espugnato Vicenza per 18-2. Nella Serie C di baseball Rovigo ha ceduto di misura per 10-9 sul campo del Vicenza.

Altro impegno proibitivo per lo Staranzano-Rovigo nel campionato nazionale di baseball per ciechi. Sul campo dei campioni d’Italia della Leonessa Brescia, la compagine friulana-polesana si è arresa 20-0. Un risultato prevedibile, che passa però in secondo piano lasciando al team allenato da Loris Bucca tante nuove indicazioni e suggerimenti per proseguire il percorso di crescita della neonata formazione. Nello Staranzano-Rovigo buone le prestazioni di Mastrangelo e del rodigino Marzana. Da registrare l’esordio di Cristian Duo che ha giocato una discreta partita. Prossimo impegno sabato sul diamante di Staranzano contro la Fiorentina .