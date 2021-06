I risultati del weekend sul green dell’isola

ISOLA DI ALBARELLA (Rovigo) - Non conosce sosta l’attività dell’Albarella Golf Links che la settimana scorsa ha ospitato tre appuntamenti di grande prestigio che hanno visto la presenza di numerosi golfisti provenienti da molti circoli del Nord Est i quali hanno potuto apprezzare la bellezza e la qualità di un percorso sempre in ottime condizioni nonostante le alte temperature di queste settimane.

Il lungo weekend del club albarelliano è iniziato giovedi scorso con la tappa del Trofeo Regionale Agis, l’associazione che raggruppa i golfisti Over 50 e che organizza un circuito nei migliori campi del Veneto. Tra i tanti golfisti al via il risultato Lordo migliore lo ha ottenuto il rodigino Matteo Prudenziato, mentre in 1° Categoria si è imposto Dino De Nadai con 34 punti. Savino Rutiliano e Carla Dorigo, invece, hanno colto il successo nella 2° e nella 3° Categoria. Numerosi i premi speciali in palio tra i quali spiccavano ben tre Nearest to the Pin.

Sabato l’Albarella Golf Links ha ospitato la finale nazionale del Trofeo Golfimpresa, un circuito che si è svolto in molti circoli golfistici italiani. Nella graduatoria del Lordo si è imposto Pietro Dalla Mea con 31 punti ottenuti al termine di una bella prestazione. In 1° Categoria c’è stato il successo di Corrado Ricetti con 35 punti, mentre in 2° Categoria ha vinto Fabrizio Magni con 37 punti. Tra i giocatori della 3° Categoria il più bravo è stato Marco Maria Movio con 39 punti. Il miglior score di giornata, però, è stato quello di Davide Ruzza che con un giro in par del campo ha conquistato la vittoria nella classifica Lordo della Categoria Amici.

Un altro appuntamento che ha visto al via un bel numero di golfisti è stato quello di domenica scorsa con il Trofeo Fineco Area Team Corali nel corso del quale si è registrato l’exploit di Marco Fioravanzo che con 46 punti, ben 10 in meno del suo handicap, ha dominato la 3° Categoria. Molto combattuta è stata la sfida tra Gianpietro Carraro e Aurelio Crestale nella 2° Categoria con Carraro vincitore con un solo colpo di vantaggio. Equilibrio anche nella 1° Categoria nella quale Tommaso Sartori l’ha spuntata di misura su Amerigo Monteverde. Questa settimana l’Albarella Golf Links ha in calendario altre tre gare. Si comincia venerdì con il 9 Holes Tour by Top Car Service cui seguirà sabato il Trofeo Fondazione Marcegaglia. Domenica, invece, è in programma uno dei tornei più noti del golf amatoriale italiano con la tappa polesana del circuito nazionale Audi Quattro Cup, uno degli appuntamenti più attesi della stagione golfistica albarelliana.

LE CLASSIFICHE

Trofeo Agis – 1° Lordo: M. Prudenziato 31. 1° Cat.: 1) D. De Nadai 34; 2) L. Zanetti 33. 2° Cat.: 1) S. Rutigliano 38; 2) B. Della Mea 38; 3) G. Breda 38. 3° Cat.: 1) C. Dorigo 41; 2) A. Fracaro 40; 3) R. Bonello 40. 4° Cat.: 1) M. Zamboni 37. 1° Lady: M. Donelli 38. 1° Master: D. Borella 37. 1° Super Senior: G. Peraro 37. Nearet to the Pin: buca 5 D. De Nadai; buca 8 P. Gasparini; buca 16 M. Ellero.

Trofeo Golfimpresa Finale – 1° Lordo: P. Della Mea 31. 1° Cat.: 1) C. Ricetti 35; 2) F. Gallmann 32. 2° Cat.: 1) F. Magni 37; 2) P. Griffini 36. 3° Cat.: 1) M. Movio 39; 2) M. Vinerbi 37. 1° Lady: S. Destro 34. 1° Senior: S. Carta 36. Amici – 1° Lordo: D. Ruzza 36. 1° Cat.: 1) E. Rossetti 39; 2) W. Carraro 38. 2° Cat.: A. Girelli 38; 2) N. Hanau 35. 1° Lady: F. Gambini 34. 1° Senior: M. Borali 38.

Trofeo Fineco Area Team Corali – 1° Cat.: 1) T. Sartori 37; 2) A. Monteverde 36. 2° Cat.: 1) G. Carraro 39; 2) A. Crestale 38. 3° Cat.: 1) M. Fioravanzo 46; 2) G. Quadretti 41. 1° Lady: M. Soncin 34. 1° Senior: S. Fiammenghi 37. Nearest to the Pin buca 8: L. Filippo (uomini); C. Magnabosco (donne).