Gambardella: Le opportunità del distretto del commercio dove sono finite?

ROVIGO - Monica Gambardella vuole vederci chiaro e presenta una interrogazione all'amministrazione comunale di Rovigo in materia delle opportunità derivate dall'istituzione del Distretto del commercio e dell'aver affidato ad un professionista il ruolo di manager del distretto.afferma la consigliera comunale, ex candidata sindaco per il centrodestra.A febbraio 2020 il Comune, come previsto dal bando, individua il manager del Distretto del commercio; la scelta ricade su Giacomo Pessa, "chiamato a risollevare il centro storico e renderlo più attrattivo, attraverso le imprese che operano in quest'area" ( LEGGI ARTICOLO )."Pochi giorni fa da parte del manager Pessa è stato fatto il punto sulle attività realizzate negli ultimi 12 mesi grazie al Distretto del commercio.Riporto integralmente l’elenco delle "Azioni concrete realizzate a favore delle imprese negli ultimi 12 mesi" - afferma Gambardella.1. Campagna Social Media Marketing: Video - io vivo Rovigo & Rovigo è … periodo marzo-luglio 20202. Top tips - pillole di formazione (15 video clip di aggiornamento professionale) periodo aprile / maggio 20203. Agevolazioni TARI (asporto rifiuti) per le utenze non domestiche periodo Maggio - Settembre 20204. Campagna Social Media Marketing: Foto - (book fotografico gratuito per le imprese) periodo giugno/luglio5. Restart / Shopping sotto le stelle (zero euro a carico delle imprese) periodo Luglio 20206. Collaborazione festival WALLABE periodo Settembre 20207. Campagna Social Media Marketing: Foto - (book fotografico gratuito per le imprese) periodo novembre / dicembre8. Bando Contributo una tantum per sostegno delle attività economiche periodo novembre 20209. Natale a Rovigo - Una città Sorprendente (zero euro a carico delle imprese) periodo Dicembre 2020 / Gennaio 202110. Rosso Rovigo… innamorarsi in città (San Valentino) periodo Febbraio 202111. Webinar InFormativi Veneto Confiducia periodo gennaio - maggio 2021Tra le possibili azioni da realizzare nei prossimi mesi il manager Pessa individua:1. Nuovo bando Contributo una tantum per sostegno delle attività economiche2. Realizzazione iniziativa Buoni Shopping3. Iniziative estive con aperture straordinarie serali.che dovrebbero essere già in cartellone, oltre alle proposte fino alla fine delle vacanze natalizie.e quindi quanto nel caso sarebbe utile fosse reso disponibile delle imprese, a integrazione. Anzi sono elencate iniziative della Giunta e del Consiglio comunale (agevolazioni TARI, Contributo una tantum per sostegno delle attività economiche). Benissimo questo sostegno che abbiamo chiesto e appoggiamo, ma chiedo sia spiegata la stretta attinenza con il bando".Gambardella sottoline infine che "serve incentivare lo sviluppo e invertire il tragico calo demografico, offrendo occasioni a Rovigo. Anche la meritevole partecipazione a Wallabi sembra abbia toccato marginalmente il centro cittadino; peraltro spero che si possa ripetere., tra un webinar e l’altro, avanzando proposte e tessendo reti. Invece leggiamo che “abbiamo iniziato a ragionare su cosa fare nel prossimo futuro!”.Basta guardarsi intorno per vedere l’animazione nei centri riaperti.Gambardella chiede quindi che sia resa nota: "la rendicontazione delle iniziative svolte e delle spese sostenute, rispetto al bando del Distretto del commercio; la programmazione delle attività fino a fine anno, con un cartellone completo ed articolato, che unisca le iniziative lodevoli di associazioni e gruppi, con quelle proprie del comune; la programmazione passata e futura degli incontri con i portatori di interesse, che possono collaborare a dette iniziative di riqualificazione del commercio" affinchè l’opportunità del Distretto del Commercio sia colta in pieno, con l’utilizzo migliore delle risorse disponibili nell’interesse della Città di Rovigo.