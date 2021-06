Assemblea dei soci di Arteven, finalmente in presenza

VENEZIA - Il 30 giugno 2021 presso il Teatro Toniolo, si è svolta l’Assemblea di Arteven in presenza con gli associati pubblici e privati che hanno partecipato numerosi. Nonostante le rigide regole dettate dalle norme vigenti, si respirava la consueta atmosfera di serenità e dialogo rafforzata dalla grande voglia di ripartire tutti insieme.

Il presidente Massimo Zuin ha ringraziato i rappresentanti degli 86 associati ad Arteven tra cui i quelli della Città Metropolitana e della Regione del Veneto. Il Presidente Massimo Zuin, ricordato quanto questo anno sia stato difficile per tutto il settore dello spettacolo in Italia, ha sottolineato che: “Il 2020 è stato un anno particolarmente faticoso che ha messo alla prova la tenuta di una struttura malleabile e contemporanea che ha saputo trasformare le proprie relazioni e la propria etica in nuovi progetti che hanno avuto il merito anche di iniettare risorse economiche e liquidità nel territorio individuando i soggetti spesso invisibili. Nuove idee, invenzioni, azzardi, relazioni pericolose e la grande partecipazione da parte della Regione Veneto e del Ministero della Cultura che non ci hanno mai fatto mancare il proprio appoggio assieme gli Enti Locali associati che ci hanno sostenuto e stimolato ad inventare, riprogrammare le stagioni, gli artisti che hanno partecipato ai progetti web e il pubblico che ci ha premiato partecipando alle attività streaming e tenendo caro il biglietto per tornare attendendo la riapertura”.

Arteven è uno dei più importanti Circuiti multidisciplinari italiani e certamente il più capillare. Alla data di chiusura del primo lockdown aveva già raggiunto i parametri e i risultati dell’attività 2020 del Circuito Multidisciplinare del Veneto, caratterizzata dall’emergenza sanitaria che ha comportato un altalenarsi di chiusure e riaperture, sono stati complessivamente 674 gli spettacoli organizzati direttamente di cui 92 in streaming e dal vivo rispettivamente: 256 di prosa, 67 di danza, 126 per scuole e famiglie, 38 musicali, 38 di circo contemporaneo, 6 attività laboratoriali e 56 lezioni spettacolo. Sono stati 109.609 gli spettatori in presenza e 80.425 gli spettatori online per un totale di 190.034 persone che ci hanno seguito. Il bilancio complessivo ha retto nell’anno orribile registrando un avanzo di 7.882,70 euro con costi pari a 4.026.603,43 euro e ricavi di 4.034.486,13 euro con un calo del 40% rispetto al 2019, molto inferiore ad altri bilanci colpiti dalla pandemia. Arteven sta riprendendo piano piano le attività con un progetto estivo che, fino a settembre, conta oltre 300 spettacoli.