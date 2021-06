Tre grandissime serate in programma

ROVIGO - Il terzo fine settimana, della 34. edizione del Festival internazionale Delta Blues, propone altre tre grandissime serate per gli appassionati della bella musica. Si inizia questa sera in piazzetta Annonaria a Rovigo, con Lara Luppi & Luca Filastro Trio. Lara Luppi è molto nota in Italia per il genere swing e jazz tradizionale, cui ha dedicato molta parte della carriera. Dal 1987 ad oggi si è esibita dal vivo in locali, teatri, rassegne ed ha prestato la sua voce e la sua personalità a molti progetti musicali, ciascuno dei quali è stato ed è caratterizzato da una grande libertà, nell'ispirarsi a più generi musicali, libertà nel metterli in comunicazione tra loro azzardando accostamenti dettati dal desiderio di personalizzare, stupire, comunicare emozioni, libertà nell'unire strumenti antichi a sonorità elettroniche, libertà, insomma, di improvvisare e sperimentare. Con Luca Filastro fin dall’inizio c'è stato un feeling immediato che li ha portati a collaborare in diverse importanti occasioni. Pianista e compositore eccellente e affermato nel panorama internazionale del jazz, Filastro scopre la sua vocazione musicale grazie ai dischi di Fats Waller, Jelly Roll Morton, Sidney Bechet e Louis Armstrong.

Piazza Cavour ad Adria sarà al centro delle altre due serate, con quattro band. Sabato i Savana Funk, giovane ma già affermato gruppo emiliano, aprirà la serata. Band bolognese nata nel 2015, composta da Aldo Betto alla chitarra, Blake Franchetto al basso elettrico e Youssef Ait Bouazza alla batteria. Propone un prodotto musicale non facilmente catalogabile, in equilibrio tra funk, blues e suggestioni africane. Nel 2019 sono stati la band di apertura per molti concerti del tour di Jovannotti “Jova Beach Party”. A seguire Sekou Kora Trio, capitanato da Sékou Kouyaté, autentico virtuoso della “kora” in un mix che mette insieme i suoni radicati nelle tradizioni dell'Africa occidentale il blues, il soul, il funk e il jazz. Sekou Kouyate accompagnato da Etienne Kermarc al basso e da Wendlavim Zabsonré alla batteria, presenta in anteprima nazionale al Deltablues il suo nuovo spettacolo. Guineano cantante e compositore, è da molti considerato il miglior suonatore di Kora elettrificata al mondo della sua generazione, una sorta Jimi Hendrix, con le sue infinite possibilità di combinazioni complesse di toni e poliritmi, che esegue con grande espressività oltre che virtuosismo. Una musica con suoni radicati nelle tradizioni dell'Africa occidentale ma influenzata dal blues, soul, funk e jazz contemporanei. Il suo lavoro discografico da solista, datato 2015, “Sabaru” ha vinto la Medaglia d'Oro ai Global Music Awards 2015.

Domenica, dopo il concerto d’apertura della giovane e promettente band bassopolesana dei Romea, la due giorni adriese si concluderà con Davide Shorty & Straniero Band, giovane ma già affermato artista reduce dal successo a Sanremo dove si è classificato al secondo posto nella sezione “nuove proposte”, avendo anche il “Premio Lucio Dalla” della critica. Dopo aver fatto parte di varie formazioni, arriva alla notorietà nel 2015 con la partecipazione alla 9. edizione di X-Factor. Il suo repertorio musicale è caratterizzato da influenze black e anglosassoni e rispecchia appieno l’anima soul del suo interprete, espressa attraverso un’innata dote vocale.

Il Delta Blues è organizzato da Ente Rovigo Festival, grazie all'importante sostegno economico della Fondazione della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, il patrocinio e il sostegno dei Comuni di Rovigo, Adria, Lendinara e Loreo, il patrocinio e la collaborazione del Conservatorio Statale "Francesco Venezze" di Rovigo, il patrocinio dei Comuni di Fratta Polesine, Porto Viro e della Provincia di Rovigo.

Partner sono: Rovigo Jazz Club, Assonautica Veneto Emilia, Slow Food Rovigo, le web radio RadioBlueTu di Rovigo e Stazione Blues Radio di Bologna, i magazine Rem e Il Blues, Az Blues e Rootsway. Gli sponsor sono Coop Alleanza 3.0 e Mater Biotech-Novamont. L’acquisto dei biglietti in prevendita è fino alle 13 del giorno antecedente i singoli concerti, presso il sito www.diyticket.it (telefono 060406). Per informazioni consultare il sito internet www.deltablues.it, spedire una mail a info@deltablues.it, telefonare al 3466028609, visitare le pagine Facebook Deltablues.it e Instagram DeltabluesRovigo.

Tutti i concerti iniziano alle 21.30 e prevedono la riduzione sul costo dei biglietti del 20 per gli under 18, i possessori di University Card del Consorzio Università Rovigo, i soci di Rovigo Jazz Club, Slow Food Rovigo, Coop Alleanza 3.0.