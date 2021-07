OCCHIOBELLO (Rovigo) - Secondo appuntamento della nuova rassegna di teatro a Occhiobello organizzata dal Comune, in collaborazione con Associazione Culturale Arkadiis e con il patrocinio della Regione Veneto per l’estate 2021.

L’appuntamento è venerdì 2 luglio, alle 21.15, in Piazza Matteotti con ‘Immobili’, spettacolo vincitore del Premio Museo Cervi 2011 - Menzione di merito, scritto e diretto da Giulio Costa, con Elsa Bossi e Giulio Costa, produzione Bossi-Costa/Arkadiis ed in collaborazione con teatro de Linutile.

‘Immobili’ è uno spettacolo costruito su sette scene in successione cronologica. A partire dal dialogo fra un parroco e la sua perpetua (in dialetto modenese) fino ad arrivare, un secolo dopo, al dialogo fra un assessore e un consigliere comunale (in un italiano ormai contaminato dall’inglese), si assiste alla costante costruzione e demolizione di case e di idee: attraverso due punti di vista, spesso dissonanti, il nostro oggi si presenta così come il risultato di un passato pieno di contraddizioni, di grandi slanci e grandi speranze, alternate da enormi sconfitte e faticose ripartenze.



A San Vito di Spilamberto, in provincia di Modena, c’è una Casa del Popolo, chiamata ‘Rinascita’. Il nome dell’edificio, inaugurato nel 1949 come sede politica e ricreativa del PCI, rievoca una cooperativa di consumo fondata quarant’anni prima e distrutta da una squadra fascista nel 1921. La decisione di ricostruire questo luogo venne presa nei giorni successivi alla Liberazione, con la volontà di risarcire la memoria di quella prima esperienza socialista e di riprendere una storia interrotta. Il popolo voleva la sua casa e “tutti, uomini e donne, anziani e giovani, sottoscrissero il prestito necessario per acquistare i materiali”, tutti con la medesima convinzione di realizzare un’opera importante. ‘Rinascita’ doveva essere il luogo di un grande sogno, la casa di tutti i lavoratori, la sede dell’alleanza sociale che avrebbe portato pace, progresso e serenità. Immobili erano gli ideali di chi ha fondato ‘Rinascita’. ‘Immobili’ sono i beni che vengono radicati al suolo, immobili che vengono smantellati, a favore di immobili che dovrebbero portare qualità e cambiamento. ‘Immobili’ sono questi tempi senza passato. ‘Immobili’ le memorie da perpetrare nel futuro.

‘Immobili’ è il racconto di coloro che coltivavano la speranza di un futuro comune e non immaginavano invece un futuro a “schiera”.

Per l’ingresso agli spettacoli è consigliata la prenotazione online, il biglietto unico non numerato ha un costo di 2 euro. Per info e prenotazioni: www.teatrocomunaleocchiobello.it - cell. 388.5863281 - mail: info@teatrocomunaleocchiobello.it