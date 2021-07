Presentata a Rosolina Mare la conferenza dei sindaci dell’area interna del Delta del Po

ROSOLINA MARE (Rovigo) - L’assessore regionale alla Programmazione e referente dei rapporti con gli Enti Locali, Francesco Calzavara, ha partecipato oggi all’assemblea plenaria dei Consigli comunali congiunti dell’area interna del contratto di Foce delNell’occasione è stata presentata la neo costituita “Conferenza dei Sindaci dell’Area interna del Delta del Po”.Conferenza riconosciuta dalla recente legge regionale n.12 del 2021 “Iniziative per lo sviluppo economico e sociale del Delta del Po e della Riviera del Brenta”. Si tratta di un provvedimento normativo che oltre a riunire le amministrazioni locali del Delta del Po e della Riviera del Brenta offre la possibilità di adottare una logica di “squadra”. P“Questa nuova Conferenza nasce sulla scia dell’esperienza positiva vissuta con la Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto, per stimolare nuove riflessioni e creare nuove opportunità per i territori compresi nell’Area del Delta del Po –-. Assieme alla Conferenza dei Sindaci della Riviera questi tre nuovi organismi hanno l’obbiettivo di creare vantaggi economici, sociali, ma anche organizzativi, in un momento storico in cui, anche come Regione del Veneto, stiamo affrontando il tema della riorganizzazione territoriale"."Questo è l’intento delle Conferenze, che non vanno intese come mera delega, ma piuttosto come braccio operativo dell’amministrazione regionale per trovare delle soluzioni alle grandi sfide che impegnano questo territorio. Penso all’agricoltura,Tre grandi direttive che caratterizzano e rendono unico questo territorio, gioiello riconosciuto anche a livello internazionale per la bellezza del paesaggio del Delta del Po”.“Riuscire a mettere insieme i Sindaci, farli dialogare e arrivare a risposte concrete. La vera sfida sarà, infatti, quella di creare un progetto condiviso da tutte e tre le conferenze, riconosciute nel territorio Veneto, per attrarre risorse importanti –-. Nel prossimo piano di riordino territoriale cercherò di far emergere la forza di queste istituzioni, perché possano realmente essere lo strumento operativo per far atterrare sui territori progetti importanti e risorse”.In qualità di rappresentante del Polesine all’interno della Giunta regionale l’assessore Corazzari ha sottolineato l’importanza della nuova conferenza, un esempio virtuoso della sinergia che potrà favorire lo sviluppo del Delta del Po. “Il territorio ha saputo cogliere questa opportunità –– facendo sintesi delle richieste arrivate dai cittadini, dagli imprenditori ma anche dai turisti che frequentano e scoprono le bellezze paesaggistiche di un territorio unico. Assieme al rilancio del turismo vengono offerte nuove opportunità alla pesca, comparto identitario e occupazionale, ma anche al settore primario, che ricopre un ruolo strategico nelle nostre aree interne"."La recente legge approvata dal Consiglio regionale, e per la quale ringrazio la prima, introduce non solo uno strumento di governance per due aree molto sensibili della nostra Regione, ma apre anche a nuovi orizzonti, soprattutto in termini di investimenti. Una opportunità che ci impone di ragionare adottando una logica di “rete”, per consolidare e creare relazioni forti e utili alla crescita del Polesine. Questo territorio in passato ha già dimostrato di saper adottare un approccio partecipativo per le politiche di investimento e di crescita, ma ora necessita di un ulteriore passo in avanti”., che dimostra una volta ancora di non esser più la Cenerentola del Veneto: esiste ora la concreta possibilità di far bene utilizzando le risorse messe a disposizione dai vari stakeholder, a partire dalla Regione cui va il mio plauso, in particolare agli assessori Calzavara e Corazzari, che ha il referato del territorio"."Per quanto mi riguarda - prosegue la Cestari - la soddisfazione è doppia, in quanto relatrice del provvedimento (Legge Regionale 12 del 25 maggio 2021, ndr) che ha portato al Contratto e che sono stata chiamata a illustrare in aula sotto il ‘fuoco del mortai‘ dell’opposizione. Bello vedere tanti primi cittadini uniti al di là dei campanili e della diversa appartenenza politica: la fotografia che esce da questa giornata di confronto e lavoro è quella della volontà comune di fare squadra e di darsi una strategia comune, come testimoniato anche dalla presentazione dell’Accordo di Programma Quadro. Oggi - conclude la consigliera - vincono il territorio e il senso di appartenenza”.