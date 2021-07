Vaccinazioni in Farmacia: al via oggi le prime somministrazioni

ROVIGO - Sono state somministrate oggi le prime dosi di vaccino anti-Covid nelle farmacie del Veneto, che diventano così parte attiva nella campagna di vaccinazione, garantendo una maggiore capillarità nel territorio e una facilità di accesso ancora maggiore. In tutto il Veneto infatti sono circa 100 le farmacie che hanno già ottenuto le credenziali per effettuare le vaccinazioni e almeno altrettante sono in attesa di ottenerle.

“Per motivi organizzativi non iniziamo tutti contemporaneamente - spiega Andrea Bellon, presidente di Federfarma Veneto -. Le prime farmacie sono partite già oggi, molte altre si aggiungeranno la settimana prossima e alcune quella successiva. Saremo a regime verosimilmente nell’arco di circa 15 giorni, ma ulteriori farmacie si aggiungeranno anche successivamente, per questo motivo consigliamo ai cittadini di controllare sul sito Internet delle rispettive aziende socio-sanitarie l’elenco delle farmacie aderenti. Poter contare su oltre 200 farmacie presso le quali ricevere la vaccinazione, vicino a casa, può rappresentare un grande valore aggiunto per incrementare la copertura vaccinale, soprattutto nei piccoli comuni più lontani dai centri di vaccinazione, dove però una farmacia c’è sempre. Ma molto importante può essere anche il ruolo del farmacista in quanto professionista che ha un rapporto di fiducia con il cittadino, per chiarire eventuali dubbi in un contesto nel quale è sempre possibile un momento di dialogo. Un aspetto, questo, particolarmente importante soprattutto per estendere la copertura nelle fasce di popolazione più rischio, dunque gli over 60 che non si sono ancora vaccinati e che magari sono anche quelli con maggiori difficoltà a prenotare online o a raggiungere il punto di vaccinazione”.

Le vaccinazioni avvengono su prenotazione, che può essere effettuata direttamente presso la farmacia stessa. Ogni farmacia aderente avrà a disposizione 30 dosi la settimana del siero Moderna, che potrà quindi essere somministrato agli utenti di qualsiasi fascia di età a partire dai 18 anni. Su loro richiesta, inoltre, la farmacie potranno ricevere anche delle forniture di Johnson & Johnson, 50 o 100 dosi alla volta, che come noto prevede una sola somministrazione e potrà essere somministrato esclusivamente agli over 60.