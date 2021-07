Dal 15 luglio ritorna Tra ville e giardini. Enrico Ruggeri sarà a Rovigo

ROVIGO -, andata in sold out già all’apertura delle prenotazioni stamattina, costringendo gli organizzatori ad ampliare le sedute preventivate.ente che promuove, coordina e sostiene il festival fin dal suo esordio.Letti i saluti del presidente veneto Luca Zaia e dell’assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari, Dall’Ara ha rimarcato come Tra ville e giardini sia un vanto provinciale. Erano presenti alla conferenza stampa il direttore artistico Claudio Ronda di Ente Rovigo Festival, il vicepresidente della Fondazione cassa di risparmio di Padova e Rovigo, Giuseppe Toffoli, che sostiene imprescindibilmente la manifestazione; la presidente della commissione Pari opportunità provinciale Antonella Bertoli; il vicesindaco di Rovigo, Roberto Tovo; il sindaco di Lendinara Luigi Viaro; quello di Lusia, Luca Prando; il sindaco di Ceneselli, Angela Gazzi; il sindaco di Costa di Rovigo, Giampietro Rizzitello; gli assessori Simone Melotti di Trecenta, Lorenza Bordin di Occhiobello, Roberta Azzolini di Castelmassa, Sandro Vidali di Ariano nel Polesine; il consigliere di Adria, Federico Paralovo.che implica partnership e reti collaborative molto solide, come ha sottolineato il direttore artistico Claudio Ronda: ““Tra ville e Giardini – ha detto il direttore - rafforza ad ogni edizione anche lagenerando una vasta rete di partenariato e collaborazioni, con l’intento di potenziare undella sua storia, dei paesaggi immersi nel verde, dei capolavori di architettura,”. In sintonia il sindaco di Lendinara ed il vice sindaco di Rovigo, Roberto Tovo, che ha segnalato gli importanti investimenti dell’amministrazione nell’areae che è stato trasformato in una vera arena spettacoli dal vivo, in grado di fare da base per altre manifestazioni. Il vicepresidente della Fondazione Cariparo, Giuseppe Toffoli ha rimarcato come l’ente abbia determinato di sostenere la cultura come gli altri anni ed, in particolare, di confermare con piacere il sostegno aLa rassegna accanto a nomi conosciuti e consolidati del panorama artistico, ospita alcune novità assolute proposte da giovani emergenti; dopo l’e della The Great Roll Ultrasonic Orchestra, per un particolare ricordo di due straordinari maestri della musica Ennio Moricone e Franco Battiato, e per annunciare al pubblico il programma;, incastonata nel gioiello di architettura palladiana di Villa Badoer di Fratta Polesine.Figlia d’arte adove la sua famiglia ha in qualche modo origine, che ci incanterà con la sua voce e il suo talento, proseguiremo in piazza G. Matteotti aTra ville dedica l’appuntamento di quest’anno riservato al jazz ad uno dei più rappresentativi musicisti del panorama jazzistico internazionaleIl nostro viaggio estivo prosegue a, a seguire l’attriceporta in scena Svergognata, un pezzo teatrale che con uno sguardo beffardo si prende gioco delle nostre debolezze.ritorna a Tra Ville, un virtuoso del pianoforte e del rock’n’roll anni 50, adS.ta Maria in Punta nella piazzetta antistante la Chiesa del traghetto, una delle più importanti interpreti della scena teatrale italiana,rappresenterà L’avvelenatrice, ovvero la storia di una diabolica settantenne. Ancora una novità a Tra Ville, nelsi prosegue aper arrivare ad. Nel Giardino del Paiolo di Villa Trebbi airresistibile con il concerto della pianista Marialy Pacheco, accompagnata dal percussionista Rhani Krija; nella corte diper ritrovare la bellezza dellacon un quartetto di fiati e archi e i primi ballerini del Teatro Massimo di Palermo uniti nel progetto Chamber Ballet. Non smetteremo di divertirci per l’intelligente e sagacia ironia, dello. Ed infine, a, un insolito incontro, quasi intimo, con uno dei più sensibili cantautori della scena musicale italiana,, che alternando la musica alla parole si racconterà al pubblico.