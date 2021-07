La Provincia di Rovigo verifica mezzi ed attrezzature per la Protezione civile

ROVIGO –. "Con i contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e della Regione Veneto, tempo addietro la Provincia ha acquistato mezzi e attrezzature che ha poi distribuito sul territorio polesano, assegnandoli ai gruppi convenzionati: motopompe, torrifaro, generatori, carrelli, motoseghe, fuoristrada. Quest'anno si è reso necessario procedere con una verifica e una razionalizzazione delle risorse disponibili, sempre poche rispetto le esigenze effettive, per un maggior efficientamento della struttura organizzativa" ha dichiarato il presidente della Provincia Ivan Dall'Ara.Il Servizio provinciale Protezione Civile di Rovigo ha verificato negli ultimi mesi circa 200 schede e per ciascuno: gli atti, le condizioni d'uso, di ricovero, la coerenza con le descrizioni e le quantità riportateIl dirigente Carlo Gennaro ha sottoscritto 25 nuovi comodati d'uso permanenti e gratuiti di materiali e mezzi con altrettante organizzazioni di Protezione Civile, riconosciute sul territorio provinciale e convenzionate con la Provincia di Rovigo. Un altro comodato ha riguardato la sede per ARI (Associazione Radioamatori Italiani) - sezione di Rovigo, presso il Centro Operativo provinciale di Rovigo; l'associazione ricopre un ruolo di rilievo nel garantire la copertura radio per il territorio."Lo scopo del lavoro svolto è quello di migliorare l'efficienza della risposta in emergenza.