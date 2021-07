Parte da Badia la soppressione di cinque passaggi a livello sulla tratta Rovigo-Verona

BADIA POLESINE (Rovigo) -Con il provvedimento approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e trasporti Elisa De Berti, è stato disposto lo sviluppo delle progettazioni definitive ed esecutive, cheFra questi c'è la linee ferroviaria Verona-Rovigo, lungo la quale saranno 18 i passaggi a livello da eliminare.che interseca la linea ferroviaria vicino al cavalcavia dell'autostrada A31.dove sarebbero interessati all’eliminazione quelli collocati in via Frasche, in via Sabbioni e in via Ronchi che, trovandosi in aree periferiche, nelle frazioni di Sabbioni e Ramodipalo, con abitazioni isolate renderebbe possibile pensare a una viabilità alternativa all'attraversamento della linea ferroviaria.L’emergenza sanitaria Covid-19 non ha dunque rallentato l'impegno della Regione Veneto per garantire in tempi certi la realizzazione degli interventi progettati.Nel frattempoNella riqualificazione ci sarebbe anche lo spazio per ospitare la locale associazione di Protezione civile senz’alcun contributo richiesto. Per la biglietteria aperta al pubblico, invece, si troverà un accordo con Rfi per un equo contratto d’affitto.Quel che più conta è che l’immobile, oggi in stato di semi abbandono, con questi progetti verrebbe restituito alla comunità badiese.

Ugo Mariano Brasioli