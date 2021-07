Doppio successo per le rossoblù

ROVIGO - Nella seconda giornata di ritorno del campionato di Softball di Serie A2 le ragazze del Baseball Softball Club Rovigo conquistano un doppio successo sulle White Tigers Massa. Domenica sul diamante di casa della Tassina le rossoblù hanno “domato” le avversarie in gara uno col punteggio di 4-1 e in gara due per 12-5. Dopo il passo falso contro la Fortitudo serviva una prova convincente al roster allenato da Adriano Morabito, Cristina Pollato e Milena Poli. E puntualmente è arrivata.

Nel Girone B ora le “Girls” rossoblù sono al quarto posto, dietro le forti Macerata e Bussolengo e in scia proprio della Fortitudo. Equilibrata la prima sfida di giornata, con le padrone di casa subito a segno con Borracelli al primo inning. Poi tre riprese in cui le difese hanno prevalso sistematicamente sugli attacchi. Fino al sesto inning che ha visto le rodigine portare sul piatto di casa base ancora Borracelli, Temporin e Bolognini, sigillando la vittoria. Più agevole il successo in gara due. Rovigo muove il tabellone al secondo inning con Tagliazucca e Avanzi, poi incrementa il vantaggio al terzo grazie alle corse vincenti di Borracelli, Temporin e Bolognini. Le White tigers provano a restare agganciate alla gara cogliendo 4 punti tra la terza e la quarta ripresa, ma nel finale l’attacco rossoblù è ancora travolgente e con nuovi sette passaggi sul piatto (Zennaro, Tagliazucca, 2 Avanzi, Begu e 2 Servello) si chiude la disputa. Buone le prove sul monte di Temporin, Zennaro e Bernardi, ottime anche le prestazioni delle tante giovanissime schierate.

Fine settimana positivo anche per le giovanili dell’Adriatic Lng Baseball Softball Club Rovigo. Vittoria esterna per l’Under 12 di baseball che sul campo di Castelfranco Veneto si è imposta 11-9. Sempre nel baseball l’Under 15 ha battuto in casa il San Bonifacio per 3-1. Vince anche l’Under 15 del softball, che sul diamante di via Vittorio Veneto ha rifilato un netto 18-3 al Vicenza. Nel campionato di Serie C la squadra cadetta rossoblù ha ceduto il passo al Vicenza col punteggio di 12-0.

Prosegue l’avventura dello Staranzano-Rovigo nel campionato nazionale di baseball per ciechi. La neonata squadra friulana e polesana sul diamante di Staranzano ha affrontato la Fiorentina nell’ultima partita della prima fase della stagione. Ancora una volta a fare la differenza è stata la maggiore esperienza degli avversari, vittoriosi per 10-1. Di Mastrangelo il punto della bandiera dello Staranzano-Rovigo, che ha confermato comunque grandi segnali di crescita.