A Cavarzere: "D'estate in scena 2021"

CAVARZERE (Venezia) - Nuovo significativo passo verso la normale ripresa delle attività culturali a Cavarzere con la rassegna teatrale all’aperto “D’Estate in scena 2021”, organizzata dall’assessorato alla Cultura della, con la collaborazione di Città Metropolitana di Venezia, RetEventi, Regione Veneto e Ministero della Cultura. Gli spettacoli si svolgeranno in Piazza del Donatore, con inizio alle ore 21.30.La rassegna inizierà, con una commedia che rappresenta un classico della comicità, ovvero “A me gli occhi” di Georges Feydeau. A proporla sarà la Nuova Compagnia Teatrale di Verona, già applauditissima dal pubblico cavarzerano nelle ultime stagioni di prosa, soprattutto nel repertorio pirandelliano.La rassegna proseguirà, con un’altra vecchia conoscenza del pubblico cavarzerano, ovvero la compagnia “Stivalaccio teatro” che presenterà “Super Ginger” uno spettacolo scritto ed interpretato da Anna De Franceschi e che racconta la storia di un clown tra palcoscenico e realtà.“La ripartenza – commenta– non è solo un fatto economico-produttivo, ma anche culturale. Dopo la dura esperienza della pandemia, tutti abbiamo bisogno di elevare il nostro spirito e la cultura e l’arte sono certamente gli strumenti migliori che abbiamo a disposizione per questo. Per questo abbiamo fortemente voluto questa rassegna estiva,, così come vogliamo i prossimi appuntamenti estivi che verranno presentati nelle settimane a venire"."Ringrazio quindi Arteven e tutti gli uffici comunali che hanno lavorato alacremente per rendere più bella l’estate cavarzerana. Per questa ripartenza del teatro a Cavarzere abbiamo voluto due compagnie di notevole valore artistico, che sicuramente i”.Gli spettacoli si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid. Pertanto, benché l’ingresso sia gratuito, è obbligatoria la prenotazione, da effettuare telefonando in orario mattutino alla Biblioteca Comunale di Cavarzere allo 0426 317160.