Csa Adria: confermata Paola Spinello come direttore. A settembre in partenza nuovi lavori [VIDEO]

ADRIA (Rovigo) - Novità importanti dalla. Nella mattinata di venerdì 9 luglio il presidente del Csa di Adria,, ha ufficializzato il nuovo direttore, che non sarà più pro tempore, ma deifinitivo,già vicedirettrice della struttura socio sanitaria per anziani.Paola Spinello ha un passato, oltre ad essere laureata dal 2000 in economia aziendale all'università di Bologna.In seguito sono stati specificati quelli che saranno i lavori che si svolgeranno all'interno della struttura già dal prossimo settembre. Infatti, dopo l'esperienza del Covid-19, si è deciso di creare un sistema di "sporco-pulito", che permetta di non aver contaminazione di vestiti e di lavorare la meglio all'interno del nucleo., in quanto completamente libero in questo periodo per mancanza di ospiti al suo interno. Successivamente saranno completati un nucleo alla volta spostando le persone nel nucleo appena completato.ma soprattutto per completare l'iter del Cpi, ossia il certificato di prevenzione incendi. "Siamo vivi, ci siamo e vogliamo far capire a tutti che stiamo lavorando al meglio per i nostri ospiti e per tutti coloro che faranno parte della nostra struttura nei prossimi mesi e anni". Così il presidente Simone Mori, orgoglioso di quanto in programma per il Csa Adria.