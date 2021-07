Fratelli d'Italia saluta il "suo" primo sindaco della provincia di Rovigo: Riccardo Rigotto

ROVIGO -– le prime parole del sindaco Rigotto dopo il suo ingresso in FdI – in Polesine si sta bene. Ci sono tanti piccoli comuni ed è fondamentale fare in modo che la gente rimanga qui.”.Alle parole del sindaco fanno eco quelle del commissario provinciale del partito di Giorgia Meloni,Oltre che l’amministratore apprezzo soprattutto il lato umano della persona. Sarà fondamentale e importante raggruppare amministratori e fare fronte comune. Il sindaco è di un paese piccolo ma è di spessore e stimato da tutti gli amministratori, in più è stato riconfermato prendendo anche diversi voti in più”.Chiude il coordinatore regionale,Per Fdi sono importanti i sindaci. Dobbiamo radicarci il più possibile sul territorio. Se hai persone e amministratori sul territorio ammortizzi, altrimenti no”.Hanno partecipato alla presentazione anche il capogruppo in consiglio comunale di Rovigo, Mattia Moretto, il vicesindaco di Pettorazza Grimani, Andrea Grassetto, il segretario di FdI Fiesso Umbertiano, Daniele Cordone, e l'avvocato rodigino Elena Perini (in foto).