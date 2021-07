RosolinAmarLibri vedrà protagonista Camilla Tibaldo, finalista al Premio Campiello Giovani 2021

ROSOLINA MARE (Rovigo) - Martedì 13 luglio, alle, Camilla Tibaldo presenterà "La somiglianza", uno dei cinque racconti finalisti all’importante premio nazionale dedicato ai giovani e la cui cerimonia finale si terrà per la prima volta all’arsenale di Venezia il 4 settembre. Dialogherà con la giovanissima autrice di Trecenta il poeta e curatore della rassegna Simone Martinello.È effettivamente quanto cerca di esperire il protagonista del mio racconto, Carlo, un ragazzo che va alla ricerca di un maestro, in un momento in cui avverte il grande vuoto, la grande mancanza nel confronto con l’ambiente culturale del secolo precedente. Sente l’aspirazione alla grandiosità come un lascito del Novecento che l’ha preceduto, sente una vocazione profonda ma terribile per la poesia e vorrebbe incontrare l’Altro, con la a maiuscola, perché solo lì pensa di potersi ritrovare".e avverte questi suoi tentativi come fallimentari e inutili. Un giorno mette in bacheca all’università un annuncio: “Cercasi maestro” e sotto indica il suo indirizzo. Due mesi dopo arriva la prima lettera e inizia la corrispondenza.Milo De Angelis, a cui si è ispirata, poeta tra i più importanti nel panorama nazionale, ha fatto parte negli anni 2000 della giuria del Premio Nazionale “DeltaPOesia” di Rosolina.La rassegna RosolinAmarLibri proseguiràL’incontro con Giovanni Montanaro e il suo romanzo “Il libraio di Venezia” (Feltrinelli), inizialmente in calendario per il 2 luglio, verrà recuperato l’11 agosto. Mentre il 17 agosto ci sarà la presentazione di “mistero adriatico” (Apogeo) di Diego Crivellari.