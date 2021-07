Un altro punto prezioso per l'Itas Mutua Rovigo nella corsa salvezza

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CER 0 0 0 0 1 0 1 1 0 ROV 0 0 0 0 0 1 0 0 4

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CER 0 0 2 0 4 0 3 0 0 ROV 2 1 0 0 0 0 0 1 1

ROVIGO -che ha visto i padroni di casa imporsi nella prima sfida per 4-3, per poi cedere il passo agli avversari in gara due per 9-5. Un risultato che muove ulteriormente la classifica dei rodigini nel Girone B che, anche dopo il secondo turno, fa registrare un assoluto equilibrio tra le sei contendenti (retrocede solo l’ultima): nel weekend infatti sono finite in pareggio anche le sfide New Black Panthers-Castelfranco Veneto e Bolzano-Verona.L’Itas Mutua Rovigo affronta gara uno schierando sul monte di lancio Morreale. Molto chiuso il confronto nei primi inning, con le difese ad avere la meglio sugli attacchi. Per il primo punto occorre aspettare la quinta ripresa, che vede il Cervignano passare sul piatto per il momentaneo vantaggio. Rovigo pareggia i conti con Salvatore, ma gli ospiti tra il settimo e l’ottavo inning trovano altre due corse vincenti che sembrano chiudere la disputa in loro favore. Il finale rocambolesco premia però i rossoblù, che nelle ultime due riprese sul monte si avvalgono dell'esperienza del rientrante Crepaldi: Rovigo prima agguanta il pari sul 3-3 poi, pur con 2 eliminati, una palla facile alta di Angelotti coglie impreparato il terza base friulano e consente ai padroni di casa di incassare il punto della vittoria.Rovigo parte bene anche nella seconda sfida. Dai primi due turni sul box di battuta arrivano i punti di Nosti (2) e Sandalo. Cervignano accorcia subito la forbice, poi al quinto inning con quattro passaggi sul piatto firma il sorpasso. Rovigo, che sul monte di lancio schiera Pietrogrande, resta agganciato al match, ma alla settima ripresa subisce altri tre punti che rendono difficile la rimonta. I rossoblù ci provano, ma dagli ultimi due turni in attacco ottengono solo due punti con Sandalo e Rondina che servono solo a rendere meno pesante il passivo di gara due.