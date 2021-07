E' partito il cantiere per le migliorie al palazzetto dello sport di Polesella

POLESELLA (Rovigo) - Dopo qualche rallentamento causato dall’aumento del costo delle materie prime, è finalmente partito il LEGGI ARTICOLO ). L’opera, il cui quadro economico è di 235.000 euro, con un contributo regionale di 100.000 euro, è stata aggiudicata alla ditta Techno System di Castelmaggiore Bologna che si avvarrà, in subappalto autorizzato per specifici lavori delle realizzazioni dei pali di fondazione della Rotoinfissioni srl di Conselve, per la bonifica e lo smaltimento del cemento amianto della M3 Costruzioni di Riva del Po, per la fornitura e posa di strutture metalliche della Edilferro di Ferrara.I lavori, che dovrebbero concludersi in alcune settimane, vedranno, come previsto dal progetto, l’tra cui: quattro pilastri di sezione cm 60x120, alti circa 9,00 m., supportati da plinto su pali roto-infissi del diametro di cm 35, profondi 11 m., a sostegno di un traliccio metallico orizzontale dedicato ad assorbire le spinte derivanti dalla copertura; quattro pilastri di sezione cm 60x120, alti circa 9,00 m., e due di sezione cm 40x80 supportati da plinto su pali roto-infissi del diametro di cm 35 profondi 11 m. dedicati a sopportare le spinte longitudinali sulle travate di sostegno delle travi a doppia pendenza. Interventi di cucitura mediante piaste metalliche e connettori per rendere solidali i tegoli di copertura, collegamenti tra le travi a doppia pendenza ed il cordolo perimetrale.L’assessore ai lavori pubblici del comune di Polesella,. Si tratta di un cantiere importante che fa parte della nostra programmazione di interventi prioritari, in questo casoche ringraziamo. Insieme al responsabile e al personale dell’Ufficio Tecnico comunale seguiremo gli sviluppi dell’intervento che va ad aggiungersi ai tanti cantieri di questo 2021".L’amministrazionecomunale guidata dal sindaco Leonardo Raito fa sapere che ha in programma, grazie alla destinazione dell’avanzo di amministrazione, tutta una serie di altri attesi interventi.