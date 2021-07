Il Venezia Calcio è pronto a stupire i suoi tifosi

VENEZIA - Il bello comincia proprio ora: dopo essere finalmente ritornati in Serie A, ponendo fine a un’attesa lunga ben 19 anni, i Lagunari da agosto 2021 a maggio 2022 sono chiamati all’impresa “permanenza in Serie A”. E non sarà facile, perché in qualità di neopromossi hanno assolutamente bisogno di rinforzarsi. Detto con molta onestà, il Venezia di domani non può essere lo stesso che ha superato con merito il Cittadella durante la finale play-off. Mister Zanetti contro corazzate come Juventus, Inter e Milan non potrà contare solamente sui goal del capocannoniere Forte, ci vorrà ben altro. Già ma che cosa? Per rispondere a questa domanda basterebbe seguire le vicende di mercato che hanno per protagonista l’ex squadra di B, una in particolare.



Un colpo da 90 che potrà fare la differenza

photo by Pixabay

La sessione di calciomercato estiva è iniziata da pochi giorni, eppure il Venezia è già oggi al lavoro per ingaggiare un top player. No, non è uno scherzo: i Lagunari non vogliono solo salvarsi il prossimo anno, evitando qualsiasi patema d'animo, ma soprattutto deliziare la propria tifoseria con un colpo da 90. E questo colpo da 90 risponderebbe al nome e al cognome di Sebastian Giovinco. La Formica Atomica più conosciuta di sempre sarebbe il profilo ideale per gli Arancioneroverdi, perché con le sue magie permetterebbe loro di giocarsela con quasi tutte le squadre del massimo campionato di calcio, così da provare a raggiungere il tabellone di sinistra della prossima classifica di A, il che sorprenderebbe chiunque, anche gli scommettitori che già adesso puntano sul Venezia approfittando dei migliori bonus scommesse. Quando c’è di mezzo un attaccante come Giovinco, che ha ancora tanto da dare al pallone, non c’è di che sorprendersi. Se dell’ex Juve da un po' di tempo si sono perse le tracce, considerando che ha girato il mondo militando per squadre come Toronto FC e Al Hilal, non per questo significa che non possa ancora incidere in Serie A, anzi…Il Venezia lo sa ed è pronto a fare una bella sorpresa ai propri tifosi.



Un bello spot per Venezia e per il Veneto

L’arrivo di Giovinco non sarebbe un bello spot per il solo Venezia ma anche per tutto il Veneto, terra che vive di sport e delle emozioni che sa regalare. Poter ingaggiare un calciatore che ha giocato nella Juventus e in Nazionale darebbe lustro alla squadra arancioneroverde e a tutta la Regione. Se poi segnasse dei goal decisivi, ecco che i Lagunari potrebbero salvarsi il prossimo anno senza problemi.