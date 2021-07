Oss ed infermieri non sono la stessa cosa. Il Tar del Veneto blocca la delibera della Regione

ROVIGO - "numero 305 del 16 marzo 2021, di approvazione del percorso di Formazione complementare in assistenza sanitaria dell'Operatore Socio-Sanitario" afferma la"Già a suo tempo, come Uil, avevamo manifestato, assegnando competenze come l’esecuzione di elettrocardiogrammi e come la somministrazione di farmaci, che sono invece specificatamente appannaggio di figure che hanno seguito percorsi formativi diversi."Siamo i primi a riconoscere quanto sia indispensabile, per il sistema socio sanitario una crescita ed un rafforzamento della professione e della professionalità degli Operatori socio sanitari, ma questo dovrà avvenire in un contesto di revisione generale, attraverso un'adeguata formazione - afferma il sindacato - Non secondario, riteniamo, l'inserimento di quella che potrà essere una nuova figura professionale nei contratti nazionali dei vari comparti dove operano gli Oss.A questo proposito, infatti, non dimentichiamo che sono molteplici le storture, basti pensare che agli Oss dipendenti delle Rsa pubbliche viene applicato lo stesso contratto degli impiegati comunali senza che vi sia alcun riferimento alla Sanità, mentre coloro che in sanità ci lavorano sono inquadrati tra le figure tecniche".- conclude Luana Volpe - contrariamente a chi pensa che questo possa avvenire con un mero trasferimento di alcune competenze, attualmente in capo agli infermieri professionali".