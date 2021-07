Andrea Micheletti: ”Adria entra in Polesine Digitale”

ADRIA (Rovigo) - Nell’ultimo consiglio Comunale è stata approvata all’unanimità dei consiglieri votanti, la convenzione per la realizzazione in forma associata del percorso di trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni denominato “Polesine digitale”.L’iniziativa, riconosciuta dallacon organo controllore Avepa, sarà firmata tra la provincia di Rovigo, ente capofila del progetto, e il Comune di Adria.Uno dei comuni Polesani aderenti."A differenza dell’altro bando regionale a cui abbiamo aderito, relativo all’introduzione e all’utilizzo delle principali piattaforme per la Pubblica Amministrazione (SPID, PagoPA e AppIO) -- questo è focalizzato sull’erogazione di contributi per la modernizzazione di server, infrastrutture di rete, migrazione di gestionali e applicativi, passaggio dei vari servizi a soluzioni in cloud e tutto quanto possa essere utile a sviluppare livelli essenziali di informatizzazione, di utilizzare sistemi standard ed interoperabili, di fornire servizi qualitativamente moderni e senza distinzioni territoriali."- afferma il consigliere delegato ai sistemi informativi Simone Donà - è stato fatto un sopralluogo presso la sede comunale, da parte di alcuni incaricati per definire lo stato dell’arte della nostra infrastruttura esistente in modo da poter fissare i fabbisogni di adeguamento e di valutare le attività che dovranno essere finanziate all’interno di questo progetto.""Ringraziamo per il lavoro svolto il consiglio provinciale- afferma il primo cittadino –.Un lavoro al quale hanno partecipato la consigliera provinciale e capogruppo della lista civica Siamo Adria Sara Mazzucato e la consigliera Emanuela Beltrame. L'approvazione unanime in consiglio comunale del progetto Polesine digitale, è un segnale concreto di collaborazione, da parte della minoranza, per una misura importante e strategica per il futuro della nostra città."