Disastro Dad: 1 su 2 termina la scuola impreparato. Stefania Botton (Cisl) “Prepariamoci fin d’ora a riprendere la didattica in presenza”

ROVIGO -Alle medie il 39% degli studenti non ha raggiunto risultati adeguati in italiano, il dato sale al 45% in matematica. Alle superiori il dato sale rispettivamente al 44% e al 51% con un + 9% di media nazionale. In molte regioni del Sud la situazione è ancora peggiore con oltre la metà degli studenti che non raggiunge la soglia minima di competenze in Italiano. In Campania il 73% degli studenti è sotto il livello minimo di competenza in matematica, un autentico disastro.oltre 1.100.000 allievi della scuola primaria (classe II e classe V), circa 530.000 studenti della scuola secondaria di primo grado (classe III) e circa 475.000 studenti dell'ultima classe della scuola secondaria di secondo grado, ovvero oltre"I risultati delle prove Invalsi, dimostrando ancora una volta i danni provocati dalla dad, confermano che l’allarme lanciato dai sindacati e in particolare dalla Cisl Padova Rovigo sulla povertà educativa era più che giustificato. E se è vero che gli studenti veneti hanno ottenuto riscontri meno disastrosi dei loro coetanei di altre aree del Paese, a destare preoccupazione è la tendenza:E’ quindi indispensabile invertire immediatamente questo trend negativo. Purtroppo però dobbiamo prendere atto chepur preservando i ragazzi e le loro famiglie dal pericolo di contagi, e quindi di ulteriori chiusure.Il ministro Patrizio Bianchi ha dichiarato che si sta lavorando per questo. Ma intanto scontiamo le ricadute sui livelli di apprendimento di un anno di continui stop and go, in un clima di incertezza del quale i ragazzi hanno risentito in modo più pesante. Non a caso,Molte cose sono da definire a livello locale, per quanto riguarda gli spazi che consentiranno il distanziamento sociale, per i trasporti e per i vaccini. Ma ciò che è indispensabile affrontare fin d’ora sonola cui stabilizzazione influirebbe positivamente anche sulla qualità dell’offerta formativa,sui quali sono necessari interventi consistenti di adeguamento.che vengono da situazioni difficili, ai quali la scuola dovrebbe dare risposte anche in termini di supporto e di ascolto. Il venire meno di questo ruolo, insieme ai problemi causati dalla difficoltà di relazioni, si è manifestato anche nel disagio di molti adolescenti in questi mesi di emergenza sanitaria.con interventi mirati sui quali indirizzare le risorse del Pnrr, restituendo finalmente alla scuola il ruolo di motore di sviluppo e di crescita per i ragazzi e per il Paese".