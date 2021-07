Ritorna il beach tennis a Rosolina Mare

ROSOLINA MARE (Rovigo) - Pochi giorni ancora prima di vedere in campo tanti nomi di rilevanza nazionale, ma non solo, anche mondiale, a cimentarsi nel torneo FIT “Beach Tennis Città di Rosolina”.si svolgerà infatti il torneo, costituito da svariate competizioni differenziate per categoria, che viene riconosciuto da CONI e Federazione Italiana Tennis avente un “interesse nazionale”.L’organizzazione è a curacon corsi, manifestazioni e partecipazioni ad attività della disciplina, allo scopo di sostenerla e promuoverla, in collaborazione con le istituzioni sportive venete, con il riferimento principale dato da Paolo Sanniti, fiduciario del Veneto per il beach tennis.Con la consueta collaborazione del gestore delgrande appassionato e sostenitore del movimento del beach tennis Veneto, i tornei si disputeranno sui dieci campi allestiti presso lo stabilimento balneare, in via Torino 10, articolandosi in sei diverse tipologie, con un montepremi complessivo di 2.000 euro, oltre ai numerosi premi ed omaggi previsti per i partecipanti.mentre successivamente scenderanno in campo gli iscritti al Doppio Misto con la stessa limitazione e nel pomeriggio il singolare maschile Open. Domenica si aprirà con tornei doppi Open, prima il maschile, quindi il femminile, oltre ad un Doppio maschile con limitazione 4.4.Di altissimo livello la entry list degli iscritti, con annunciata partecipazione anche di Michele Cappelletti, campione del mondo in carica, di atleti di rilievo internazionale come Niccolò Strano e del tesserato di punta, già più volte campione del mondo a livello giovanile, Filippo Boscolo Meneguolo di Sottomarina di Chioggia.La manifestazione è uno degli aspetti di rilievo nell’ottica del rilancio delle attività del beach tennis, promosse dall’Asd BT Rosapineta e patrocinata dal Comune di Rosolina, in collaborazione con la scuola “Veneto Beach Tennis” di Fabio Marolli (riconosciuta Club School dalla Federtennis ed affiliata alla società organizzatrice) ed al Centro Tennis e Padel NO-WAY Rovigo di Manuel Tosatti, che si colloca come punto di riferimento anche nel panorama nazionale.