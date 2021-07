Quattro nuove positività in provincia di Rovigo. Erano tutte in isolamento domiciliare

ROVIGO -di residenti in Polesine (sono in totale); tutte e quattro le persone erano già in isolamento domiciliare.La prevalenza in Polesine (totale delle persone risultate positive da inizio epidemia sul totale della popolazione). L’incidenza degli ultimi 7 giorni (nuovi casi riscontrati sul totale delle persone testate nel periodo)L’Azienda sanitaria è impegnata nell’attività di tracciamento eseguendo tempestivamente il tampone a tutti i soggetti che hanno avuto contatto stretto con la persona positiva.Qualora la positività venga rilevata in attività produttiva l’Azienda è organizzata per fornire tempestivamente l’esecuzione del tampone e l’attività di tracciamento ai colleghi di lavoro.Prosegue l’attività di screening alla popolazione con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione delle fasce di età più giovani. Nel sito web aziendale -- è disponibile il programma settimanale con l’indicazione delle località, giornate ed orari di presenza degli operatori.È inoltre possibile accedere direttamente ai Punti Covidper l’esecuzione gratuita del tampone (gli orari di apertura sono riportati alla pagina - https://www.aulss5.veneto.it/Punti-COVID ).Da inizio epidemia sono stati eseguitiAttualmente risultano 2 pazienti ricoverati nelle nostre strutture per Covid-19, precisamente: 2 pazienti in Area Medica Covid a Trecenta. Gli operatori e gli ospiti delle Strutture Residenziali Extra Ospedaliere sono stati vaccinati e l’Azienda Ulss garantisce, inoltre, la vaccinazione a tutti i nuovi ingressi.Ad oggi non risultano positività tra gli ospiti e gli operatori delle strutture. Rimane stabile a 13.518 il totale dei guariti in Polesine da inizio epidemia. Sono 33 le persone attualmente positive in provincia. Ad oggi sono 86 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.