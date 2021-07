Tre medaglie ai regionali per la Rovigonuoto

ROVIGO - Si sono conclusi sette giorni intensi di gare che hanno visto la disputa dei campionati regionali di nuoto di categoria e assoluti nelle piscine di Verona, Treviso e Monastier, per la Rovigonuoto sono arrivati una medaglia d’argento e due medaglie di bronzo un ottimo risultato. I campionati regionali assoluti e di categoria hanno messo a confronto il meglio del nuoto Veneto e la Rovigonuoto si è confermata tra le migliori società venete tutti gli atleti scesi in vasca hanno dato il meglio sia sul piano agonistico che tecnico. La società , lo ricordiamo, si esprime a grandi livelli sia tra le corsie che nel fondo in acque libere a conferma del grande lavoro che si svolge nelle piscine del polo natatorio di Rovigo e di Sant’Urbano.

Ecco le medaglie conquistate dai campioni della Rovigonuoto ai campionati regionali: Valentino Aggio ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria cadetti nei 400 misti; Angela Greta Gherardo, dopo gli ottimi campionati italiani di fondo in acque libere, ha mostrato la sua grande classe anche tra le corsie vincendo la medaglia di bronzo nei 1500 stile libero; Chiara Bagatella ha vinto la medaglia di bronzo nella categoria senior nei 200 farfalla.

Gli altri risultati degli assoluti della Rovigonuoto ai campionati regionali sono i seguenti: Arianna Nezzo, ben sei le gare in cui si è qualificata, nella categoria ragazzi 26^ nei 50 stile libero, 20^ nei 200 dorso, 20^ nei 200 misti , 30^ nei 400 stile libero , 20^ nei 200 stile libero e 32^ nei 100 farfalla; Marcello Surian categoria ragazzi 6° negli 800 stile libero, 9° nei 1500 stile libero e 18° nei 400 misti; Thomas Culatti categoria ragazzi 22° nei 400 misti e 21° nei 200 farfalla; Angela Greta Gherardo categoria cadetti 5^ nei 400 stile libero e 4^ negli 800 stile libero; Asja Maria Gherardo categoria junior 5^ nei 200 rana, 9^ nei 100 rana e 17^ nei 50 rana; Miriam Bortolotti categoria cadetti 6^ nei 200 misti; Sofia Soldà categoria ragazzi 19^ nei 400 stile libero e 13^ negli 800 stile libero; Andrea Loro categoria junior 6° nei 1500 stile libero e 6° nei 200 farfalla; Raffaele Parini categoria ragazzi 25° nei 200 stile libero; Manuel Rondanin categoria ragazzi 28° nei 100 rana; Marco Bergamin categoria ragazzi 10° negli 800 stile libero; Sergio Sponton categoria ragazzi 14° negli 800 stile libero; Riccardo Zerbinati categoria ragazzi 15° negli 800 stile libero.