La forza di Giusy Versace, motore politico per una inclusione vera dei diversamente abili

ROVIGO - Un pomeriggio carico di emozione, tanto che dopo oltre due ore di interventi nessuno voleva alzarsi per andarsene, tanto ha coinvolto ed entusiasmato, ma a volte commosso,"Uniti nella diversità, disabilità risorsa e ricchezza per l'umanità".ROVIGO -di fronte all'auditorium del Conservatorio Venezze di Rovigo in occasione delldel partito di Silvio Berlusconi.La coordinatrice provinciale di Azzurro Donnae la regionale"abbiamo fortemente voluto l'intervento di Giusy, convinte che solo con un dialogo e un dibattito in presenza avremmo potuto trasmettere l'importanza dell'inclusione in tutti i progetti, economici, politici e sociali perché nessuno deve rimanere escluso e".Dopo i saluti istituzionali del deputato azzurroe del presidente della Provincia di Rovigo, l'intervento della coordinatrice rodigina Azzurro Donnaattraverso l'attuazione di un "progetto di vita" individuale e costruendo una società inclusiva. La parlamentare azzurra Giusy Versace, ha intrattenuto i presenti raccontando la sua storia personale,, tornando a guidare, a correre a ballare, ed ora impegnandosi per gli altri, in parlamento ma anche ad esempio sostituendo Zanardi nella staffetta da lui ideata "Obiettivo Tricolore", che insieme allaraccoglie fondi da destinare all'acquisto di protesi e ausili utili per persone con disabilità, affinché possano avvicinarsi alla pratica sportiva. Giusy ha concluso il suo intervento con una citazione che ha strappato un lungo applauso della platea,A sostegno della parlamentare è intervenuta la, ed ha sottolineato il lavoro che si fa in senato sul tema, avendo portando una proposta per il riconoscimento del caregiver familiare, cioè di chi si occupa di persone con grandi disabilità.A concludere l'incontro il viceche ha ringraziato Giusy, un talento messo a disposizione del prossimo, con un grande sacrificio ma con una energia ed un entusiasmo straordinari,