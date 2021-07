DeltaBlues: grandissimi ospiti, con serate coinvolgenti

ROVIGO - Il DeltaBlues dei record è terminato domenica notte. E' stata un'edizione a dir poco straordinaria, grazie ad un programma ricco di grandissimi ospiti, con serate coinvolgenti, che hanno avuto anche il benestare del meteo, avverso solamente in un paio di occasioni, che comunque non hanno messo in crisi gli organizzatori. Le ultime tre serate, svoltesi tra venerdì e domenica, sono state un concentrato di emozioni, che hanno regalato brividi intensi a chi ha voluto partecipare al meraviglioso viaggio, ideato dall'Ente Rovigo Festival, grazie al direttore artistico del 34. Festival Internazionale, Claudio Curina.

Venerdì sera, nella sala Rigolind del CenSer Rovigo, scelta per la seconda volta, in quanto il tempo era incerto, si è potuto assistere ad un doppio grande concerto. Dapprima i Superdownhome, che seppure privi di Dennis Greaves e Mark Feltham dei Nine Below Zero, che dovevano essere ospiti dei Superdownhome al Deltablues, ma purtroppo le limitazioni Covid hanno impedito al duo inglese di accedere al territorio italiano, hanno ugualmente offerto uno spettacolo unico dal punto di vista del blues visto in chiave rock. A seguire è stata la volta di Baba Sissoko con il Mediterranean Blues, esperimento di fusione tra musiche di Paesi diversi, con Mali e Italia su tutti, che ha fornito alla platea un qualcosa di unico mai sentito prima.

Sabato, questa volta nella nuova arena estiva del CenSer, Ian Siegal & Mike Sponza Band, hanno dato il meglio di loro stessi, proponendo un repertorio vario, con tanto di omaggi ai grandissimi della musica internazionale, quali Marvin Gaye e il genio di Minneapolis, Prince, scomparso il 21 aprile 2016 il cui ricordo è ancora ampiamente vivo. Siegal ha interpretato magnificamente uno dei successi di Prince Roger Nelson, vale a dire "Sign of the time", dando un tocco di blues profondo. E' stata poi la volta della splendida voce di Irene Grandi, con il suo progetto “Io in blues”. La cantante toscana si è superata, misurandosi in cover di band famosissime e immortali, quali The Doors, Buffalo Springs, ma anche voci uniche quali Lucio Battisti e Sade. Infine, domenica sera, tra il mare e la laguna del Delta del Po, nell'isola di Scanno Cavallari a Porto Levante di Porto Viro, Rifugio del Ghebo, Djana Sissoko ha deliziato tutti non solo con la sua voce e la sua chitarra acustica, ricordando molto Tracy Chapman, ma anche con la sua simpatia, dovuta al mix regalatole dai genitori: il padre del Mali e la mamma calabrese. Ad affiancarla il chitarrista Massimo Garritano.Il DeltaBlues è stato organizzato da Ente Rovigo Festival, grazie all’importante sostegno economico della Fondazione della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, il patrocinio e il sostegno dei Comuni di Rovigo, Adria, Lendinara e Loreo, il patrocinio e la collaborazione del Conservatorio Statale “Francesco Venezze” di Rovigo, il patrocinio dei Comuni di Fratta Polesine, Porto Viro e della Provincia di Rovigo. Partner di questa trentaquattresima edizione del Festival sono stati Rovigo Jazz Club, Assonautica Veneto Emilia, Slow Food Rovigo, le web radio RadioBlueTu di Rovigo e Stazione Blues Radio di Bologna, i magazine Rem e Il Blues, A-Z Blues e Rootsway. Si ringraziano i main sponsor Coop Alleanza 3.0 e Mater Biotech-Novamont.