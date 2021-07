392 milioni di euro per l'agricoltura del Veneto

VENEZIA - “Ci lasciamo alle spalle un anno e mezzo di emergenza pandemica, alla luce della qualeCome Amministrazione regionale abbiamo accolto favorevolmente le modifiche introdotte dal Regolamento UE che interessa il FEASR e stabilisce una estensione al 2022 della durata del PSR 2014-2020”.“Di fatto, grazie a questo passaggio, il Consiglio autorizza la Giunta regionale ad avviare il negoziato con la Commissione Europea per– sottolinea l’Assessore -. Dei 392 milioni di euro stanziati dal consiglio dei Ministri oltre”.Nello specifico le risorse saranno assegnate a Misure del Programma finalizzate a consolidare lamediante: la formazione su tematiche inerenti alla gestione globale dell’impresa agricola, gli investimenti in immobilizzazione materiali e il ricambio generazionale, l’ammodernamento delle imprese, il contenimento delle emissioni climalteranti e derivanti dall’inquinamento atmosferico, il sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da VAIA ma anche gli impegni agroambientali finalizzati all’introduzione di tecniche agronomiche e irrigue più efficienti, la conversione all’agricoltura biologica, il sostegno per il mantenimento dell’attività agricola in zona montana, le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, il funzionamento dei GAL.