Ottimi risultati per i polesani del beach volley

ROVIGO - Dopo l’exploit alla tappa del Campionato Giovanile Regionale Fipav Veneto di Sottomarina (VE), ancora podi in Romagna nel Regionale, buonissime prestazioni al Campionato Italiano di Bellaria-Igea Marina, per poi ripetersi nuovamente nel Regionale Veneto. Oramai è chiaro, con Traveling Beachvolley School “si vola”.

Andiamo per ordine, sabato 10 luglio sui campi del KiKlos si è svolta la tappa di Campionato Regionale Emilia-Romagna under 18 dove Alessia Mancin in coppia con Martina Benvenuti sfiorano l’accesso alle semifinali concludendo al quinto posto assoluto; Nono posto per la coppia formata da Camilla Ferrari e Aurora Busatto.

Da un bagno all’altro e domenica 11 luglio è stata la volta di Porto Corsini (RA) dove nel Campionato Regionale Emilia-Romagna la nostra coppia formata da Letizia Soldati e Ilaria Porporati conquista il secondo gradino del podio ed una preziosissima medaglia d’argento.

Ma il bello doveva ancora venire. Alla tappa di Campionato Italiano under 18 femminile le nostre Camilla Ferrari e Sofia Baldin sfiorano l’impresa risalendo quasi tutto il tabellone perdenti. Settimo posto assoluto che vale come un oro. Nella categoria under 20 maschile buone gare e tanta esperienza per le coppie formate da Alessio Camisotti e Mattia Borgato e Alessandro Rizzato in coppia con Lorenzo Rabbachin; Nella categoria under 16 femminile ancora la coppia Letizia Soldati e Ilaria Porporati a sfiorare la medaglia, per loro un quarto posto con qualche amarezza.

Sui campi della JBA di Caorle per la terza tappa di Campionato Giovanile Regionale Fipav veneto, ancora medaglie e che medaglie! Nella categoria under 20 maschile, Alessio Camisotti in coppia con Mattia Borgato concludono al terzo posto assoluto, Alessandro Rizzato e Lorenzo Rabacchin si fermano al settimo posto; Sono nuovamente la coppia formata da Letizia Soldati e Ilaria Porporati a sfiorare il colpaccio, cedendo solo al tie break contro la coppia di Como, concludendo al secondo posto assoluto nella categoria under 16 femminile.

“Orgoglioso di tutti” Questo il commento del Tecnico Federale Fipav Luca Pregnolato, che prosegue: “stanno tutti facendo dei sacrifici, famiglie comprese e i risultati iniziano a vedersi. Siamo ancora lontani dalle finali scudetto, ma chi ben comincia…”