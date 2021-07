Scuola edile Rovigo: concluso con gli esami l’anno formativo

ROVIGO - Si è concluso l’anno formativo 2020/2021 alla Scuola Edile di Rovigo, con lo svolgimento degli esami finali per la qualifica triennale di Operatore Edile. La commissione esaminatrice presieduta da Cinzia Franceschi e dal Componente esperto Paolo Ghiotti Presidente Regionale Ance Veneto.

Sono risultati idonei gli allievi: Dogjani Tahir, Xhaxho Dionist, Abdellah Zahid, Graziano Ndoj, Luca Giacobbe e Graziano Burlacu.

La scuola edile rappresenta un importante snodo per i ragazzi impegnati nell’assolvimento dell’obbligo scolastico, infatti dopo la qualifica triennale per loro si aprono le porte del mondo del lavoro oppure possono continuare la formazione, o con il 4 anno per il diploma di tecnico edile, figura molto ricercata dalle aziende del settore, e successivamente con il percorso biennale presso gli ITS, oppure presso la scuola pubblica per l’ottenimento del diploma di geometra o altra figura.

“Nel corso degli anni abbiamo visto ragazzi qualificati entrare in impresa ed oggi rivestire il ruolo di capo cantiere, come il caso di El Anbari Zakaria, attualmente impiegato presso l’impresa Ghiotti Snc di Trecenta, impresa dove prestano il loro servizio altri cinque ragazzi usciti dalla Scuola Edile. Andrea Mazzetto qualificatosi nel 2012 è invece oggi titolare di una avviata impresa di pitture edile e decorazioni. Abdel Zahid, continuerà gli studi con il quarto anno, grazie anche all’apporto dell’impresa Costruzioni Edili sas del Geom. Massimo Rossi che ospiterà l’allievo durante l’attività pratica di cantiere. Esperienza particolare quella di uno dei primi allievi della Scuola, Khalifa Rachid che ha aperto un’attività imprenditoriale a Parigi, dove si occupa di piccole ristrutturazioni edili. Ezzai Soufiane oggi è socio dell’impresa Apri Srls di Rovigo sempre nel settore costruzioni. Myrtaj Bernard è socio di un’impresa artigiana la Windoors evolution, che commercializza ed installa di infissi di ultima generazione”.

Sono queste alcune delle storie tra le decine che la Scuola Edile può raccontare, il denominatore comune rimane l’importante opportunità che la formazione professionale offre ai propri studenti: sia attraverso il diretto inserimento lavorativo sia come tramite per il proseguimento degli studi.