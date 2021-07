Concerti d’Estate: Opv a Badia Polesine per Mozart

BADIA POLESINE (Rovigo) - Venerdì 23 luglio alle ore 21.00 dal Giardino dell'Abate, Abbazia della Vangadizza (Via Cigno 109) di Badia Polesine (Rovigo) l’Orchestra di Padova e del Veneto si esprimerà nel segno della grande musica di Mozart in occasione del 250° anniversario della visita in Veneto del geniale compositore di Salisburgo.

Per l’occasione OPV interpreterà l’Ouverture del Don Giovanni, capolavoro tra i più noti del teatro musicale, il Concerto per oboe e orchestra K 314 con la giovane oboista OPV Erika Rampin nel ruolo di solista, e la Sinfonia n. 40 K 550. Promosso con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e in collaborazione con il Comune di Badia Polesine l’evento vedrà la partecipazione del giovanissimo direttore Diego Ceretta.

Classe 1996, Ceretta si è formato al Conservatorio di Milano diplomandosi con il massimo dei voti in violino e con lode in direzione d’orchestra. Nel 2019 è stato allievo al corso di direzione d’orchestra alla prestigiosa Accademia Chigiana di Siena (dove nel 2018 aveva vinto la borsa di studio come migliore studente) tenuto dai Maestri Luciano Acocella e Daniele Gatti. Nonostante la giovane età, Ceretta ha già diretto alcune delle più importanti orchestre italiane, collaborando più volte e in diverse occasioni con OPV.

Biglietto unico € 5,00 acquistabile sul sito www.opvorchestra.it e, secondo disponibilità, anche alla biglietteria allestita presso il Giardino dell'Abate la sera stessa del concerto a partire dalle ore 20:00. L'incasso sarà devoluto in beneficenza ad Associazioni della Provincia di Rovigo.

In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Teatro Sociale Balzan, P.zza Vittorio Emanuele II 205, Badia Polesine