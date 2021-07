Valzer e divertimento sotto l’argine del Po

OCCHIOBELLO (Rovigo) – Una splendida serata di leggerezza, condita con fantastiche caratterizzazioni attoriali, grandi qualità vocali e balli in magnifici costumi sberluccicanti. Il primo evento teatrale del programma artistico di Tra ville e giardini 2021, che si è svolto ieri sera, 23 luglio, ad Occhiobello, in una ventilata e piacevole piazza Matteotti, ha rinfrancato gli animi, strappato applausi e smosso tante sane risate.

Ci voleva l’operetta, con le sue storie amorose, gli assurdi equivoci, le situazioni imbarazzanti, l’umorismo elegante e tanta bella musica, per fare divertire veramente gli spettatori. In scena un vero pezzo da novanta del genere, il brillante Corrado Abbati, in veste di narratore e co-protagonista, con la sua strepitosa compagnia di attori e attrici, polivalenti, che passano dal recitato al canto, alla coreografia come vere soubrette senza tempo; tutto con l’orchestra di sette elementi alle spalle, e complessa musica dal vivo: Antonella Degasperi, Fabrizio Macciantelli, Mariska Bordoni, Davide Zaccherini, Federico Bonghi. Direttore d’orchestra Alberto Orlandi.

“Sul bel Danubio blu” è il titolo della messa in scena. Più che una sola operetta, è un galà delle migliori produzioni operettistiche europee a cavallo tra Ottocento e Novecento. Ouverture, duetti, recitativi tratti dalle operette più famose; quelle arie che tutti riconoscono senza sapere cosa sono. L’incipit, che dà il titolo allo spettacolo, è il celeberrimo valzer “Sul bel Danubio blu (An der schönen blauen Donau) op. 314” (1866) di Johann Strauss figlio, inventore dell’operetta-valzer. Subito in scena un divertente recitato tratto da “Il pipistrello”, un capolavoro delle operette danubiane sempre di Strauss. E poi fuoco a tutto l’arsenale, l’immenso repertorio della Compagnia Abbati, una giocosa sequenza di musica e divertissement: l’Ouverture di “Cavalleria leggera” di Franz von Suppé; Giacomo Puccini e gli aneddoti sulla stesura de “La rondine”, originariamente concepita come operetta; e poi “Nessun dorma”, la celebre romanza dalla Turandot; un assaggio dell’unica operetta italiana ad aver avuto successo Oltralpe “La danza delle libellule”, con musiche di Franz Lehar su libretto di Carlo Lombardo e, ancora, “Il paese del sorriso”, sempre di Lehar, nata in tedesco col titolo “La giacca gialla”, ma fortunatamente riscritta dai librettisti Ludwig Herzer e Fritz Löhner-Beda, di cui è andata in scena l’aria “Tu che m’ha preso il cuor”; ancora di Strauss, due gioiellini ambientati in Veneto: il coro delle maschere da “Una notte a Venezia” ed il duetto “Sangue viennese”.

Col palco ai piedi dell’argine del Po, veniva bene il gemellaggio fluviale col Danubio blu: “Anche sul Po sono state scritte operette e opere, non solo sul Danubio”, come ha spiegato Abbati. E, quindi, via ad un vivace “Libiamo ne’ lieti calici” da “La traviata” di Giuseppe Verdi. Finale brioso, corale, esilarante, stupefacente con “Al cavallino bianco” di Ralph Benatzky, su libretto di Hans Müller-Einigen e Erik Charell e testi di Robert Gilbert: comico e indimenticabile, l’entrata di Sigismondo e il duetto Sigismondo/Claretta, con la boutade “vengo con una capra: una chiave c’apra (la porta)!”; e “La vedova allegra” di Franz Lehar con l’esaltante marcetta “È scabroso le donne studiar”.

Tra ville e giardini riprende i concerti a Lendinara, il 25 luglio con John Patitucci Trio e poi un’infilata di spettacoli teatrali di altissimo livello: il 27 luglio a Castelmassa, “Il riding tristocomico” di Arianna Porcelli Safonov; il 29 luglio a Rosolina mare, un’immensa Antonella Questa nel monologo “Svergognata”.

Tra Ville e Giardini XXII è promossa ed organizzata da Provincia di Rovigo, co-finanziata da Regione del Veneto Reteventi, sostenuta da Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con l’organizzazione tecnica di Ente Rovigo Festival, direzione artistica di Claudio Ronda, e la collaborazione dei Comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Badia Polesine, Castelmassa, Ceneselli, Ceregnano, Costa di Rovigo, Ficarolo, Fratta Polesine, Lendinara, Lusia, Occhiobello, Porto Tolle, Rosolina, Rovigo, Trecenta, Villanova del Ghebbo.

