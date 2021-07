Parole d’autore, Chiara Francini presenta Il cielo stellato fa le fusa

OCCHIOBELLO (Rovigo) - Penultimo appuntamento giovedì 29 luglio alle 21 con Parole d’autore. La rassegna letteraria del Comune, in collaborazione con Cuore di carta, che si svolge all’aperto in piazza Matteotti, prosegue con Chiara Francini, attrice, conduttrice televisiva e scrittrice che ha recentemente pubblicato per Rizzoli il romanzo Il cielo stellato fa le fusa.

Il libro, ambientato in una villa toscana, racconta di un gruppo di giovani che si trovano, senza essersi mai conosciuti prima, a passare alcuni giorni insieme. Come fu per quei giovani orchestrati da Boccaccio nel Decameron, anche i protagonisti de Il cielo stellato fa le fusa trascorrono il tempo a raccontare storie. Tra di loro, un gatto osserva e commenta la vita degli umani, proponendo riflessioni al lettore.

La serata è a ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria:

http://www.comune.occhiobello.ro.it/nqcontent.cfm?a_id=6408