A breve arriveranno gli aiuti per la sistemazioni delle cavane distrutte nel 2019

PORTO TOLLE (Rovigo) - Dopo un anno e mezzo dall’evento calamitoso della notte del 12/13 novembre 2019 si avvia verso la definizione. Nei giorni scorsi è pervenuta al Comune l’ordinanza n. 01 del 12.07.2021 a firma del Presidente della Regione – Commissario Delegato Dott. Luca Zaia avente ad oggetto “Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che- Interventi di primo sostegno, impegno risorse finanziarie, attribuzione di funzioni ai soggetti Attuatori, approvazione modulistica per attività istruttoria, assegnazione e liquidazione delle risorse” recante disposizioni in ordine alla rendicontazione e liquidazione delle somme ai soggetti danneggiati dall’evento.

La predetta ordinanza viene emessa a seguito di un inter piuttosto complesso ed articolato.

Come noto, per quanto attiene la Regione Veneto, dopo aver espletato l’istruttoria relativa ai danni subiti dalle attività economiche dai privati, nel mese di dicembre 2020 è stata destinataria di una comunicazione da parte dello Stato con la quale veniva informata che i fondi messi a disposizione per la calamità naturale che ha colpito la regione nel periodo di novembre 2019 non erano disponibili.

"Per quanto compete il Nostro territorio, prima ed ancor più a seguito della comunicazione pervenuta alla Regione, il rapporto tra l’amministrazione i rappresentanti del governo è stato costante al fine di tenere monitorata la previsione di stanziamento". Così l'assessore alla pesca di Porto Tolle Tania Bertaggia.

"Oltre ai rapporti con la Regione, in particolare si è tenuto un costante rapporto diretto con l’Ex Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri On. Andrea Martella, al quale va il nostro ringraziamento, il quale nonostante i cambiamenti che hanno interessato il Governo, si è sempre adoperato in prima persona per lo stanziamento delle risorse economiche".

"Così pure è stato rilevante il ruolo dell’ex Prefetto di Rovigo Dott.ssa Maddalena De Luca che si è fatta portavolce al Governo delle nostre richieste".

"Infatti nel mese di aprile scorso, il sindaco e la sottoscritta avevano chiesto suo tramite chiesto al Governo di fornire informazioni certe circa i tempi di liquidazione “delle prime misure di immediato sostegno alle attività economiche e produttive” indicate nell’importo di 20.000,00 euro per ciascuna attività".

"In riscontro alla nota suddetta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento protezione civile con missiva prot. 28.4.2021 trasmessa alla Prefettura di Rovigo, la quale ne dava comunicazione al Sindaco, rappresentava che è “… in corso l’istruttoria , in raccordo e condivisione con la Regione del Veneto, finalizzata all’adozione di una o più delibere ai sensi dell’art. 2 comma 24 del medesimo decreto (Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1) con le quali verranno stanziate, secondo le priorità fissate dal Codice della protezione civile, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all’art.25, comma 2, lettere a), b) e c) oltre che per l’avvio degli interventi urgenti di cui alla lettera d) dello stesso comma. Si comunica altresì che in interlocuzione con il competente Ministero dell’economica e delle finanze , è stata avviata la procedura finalizzata all’attivazione dei ristori previsti, in favore dei privati e delle attività produttive. Nell’ambito delle prime misure di immediato sostegno alle attività economiche e produttive potranno riconoscersi contributi per l’immediata ripresa delle attività ittiche sulla base di apposita relazione tecnica contente le spese a tal fine necessarie , nel limite massimo di 20.000,00 euro per singola attività, secondo quanto previsto dall’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 674 del 15 maggio 2020”.

"Nello stesso periodo, il Prefetto Dott.ssa Maddalena De Luca ha avuto in incontro personalmente con il Ministro D’Incà il quale,nell’immediatezza dei fatti, aveva avuto modo di vedere la catastrofe che aveva colpito il nostro territorio e in particolare il settore ittico, e si era impegnato per ricercare le risorse necessarie alla ricostruzione".

Con DCM del 20.05.2021, pubblicato in G.U. n. 131, serie generale del 03.6.2021 , sono state assegnate alla Regione Veneto , ad integrazione delle somma già stanziate, le risorse pari ad €. 6.297.306,87.

"Ora con l’Ordinanza emessa dal Commissario Delegato Luca Zaia n. 1 del 12.7.2021 si avvia la fase liquidazione degli importi ai danneggiati".

L’ordinanza delega al Comuni colpiti dagli enti, quali Soggetti Attuatori, l’attività di ricognizione e liquidazione.

"Precisamente, per quanto attiene il Comune dovrà notiziare tutti i beneficiari dell’emanazione dell’ordinanza. A decorrere dalla comunicazione, i danneggiati dovranno trasmettere al comune entro 20 giorni la rendicontazione delle spese sostenute per la ripresa dell’attività produttiva e quest’ultimo nei successivi 15 giorni dovrà trasmettere al Commissario delegato la propria determina di liquidazione, corredata dall’elenco di contributi liquidabili a favore di privati ed attività produttive".

All’esito della procedura verranno disposti i pagamenti in favore dei singoli beneficiari ad opera dell’Ammistrazione Comunale.

"Le domande presentate ed ammesse in sede di ricognizione avvenuta nel mese di luglio 2020 sono complessivamente 144 per un ammontare di danni quantificati in €. 4.571.943,40. Il contributo stanziato quale primo intervento ammonta ad 2.559.863,13".

L’Assessore Bertaggia e tutta l’Amministrazione colgono con grande entusiasmo l’emissione dell’ordinanza che finalmente, dopo un lasso di tempo piuttosto lungo dall’evento che si è abbattuto sul territorio e in particolare sulla Sacca di Scardovari, letteralmente distrutta dall’evento meteomarino avverso, metterà a disposizione dei pescatori la liquidità necessaria per la ripresa dell’attività.

"I nostri pescatori, nell’immediatezza dei fatti, si sono attivati con ogni mezzo per rimuovere le macerie e ripristinare quanto prima le cavane necessarie per lo svolgimento dell’attività di pesca. Gli interventi sono stati possibili solo grazie all’impiego di risorse proprie e al ricorso a finanziamenti bancari che ovviamente dovranno essere rimborsati ratealmente. Preziosa e altamente simbolica è stata la solidarietà dimostrata da moltissimi cittadini residenti nel nostro Comune, nei Comuni della Provincia e da varie parti d’Italia che si sono prodigati in ogni modo con iniziative dirette a raccogliere fondi destinati alla Sacca di Scardovari".

"La liquidazione dell’importo fino al massimo di €.20.000 ,00 per ogni attività economica danneggiata consentirà l’indennizzo parziale dei danni (quantomeno per quelli che hanno subito la distruzione della cavana di pesca)".