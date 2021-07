Dieci ori, sette argenti e due bronzi a Monastier per Rovigonuoto

ROSOLINA (Rovigo) - Penultima gara della stagione del nuoto Veneto in vasca nella piscina olimpica da 50 metri di Monastier dove si è svolto il meeting regionale di chiusura. La squadra assoluti della Rovigonuoto ha continuato ad inanellare successi come ha fatto per tutta la 52^ stagione agonistica consecutiva binacoazzurra conquistando dieci primi posti sette secondi posti e due terzi posti una grande giornata.La stagione del nuoto veneto in vasca si chiuderà venerdì trenta luglio 2021 nella piscina della padovanuoto dove si disputerà il ventesimo trofeo nazionale del Santo. La stagione nazionale 2020/2021da ferragosto al primo di settembre vacanza per poi riprendere nella prima settimana di settembre per l’inizio della stagione agonistica 2021/2022 che per la Rovigonuoto sarà la 53^ stagione agonistica consecutiva.Ecco i podi del meeting regionale di chiusura di Monastier : Emma Canova seconda nella classifica assoluta e seconda nella categoria cadetti nei 50 stile libero , prima nella classifica assoluta e prima nella categoria cadetti nei 200 misti , prima nella classifica assoluta e prima nella categoria cadetti nei 100 farfalla , prima nella classifica assoluta e prima nella categoria cadetti neiAlessio Baccaglini terzo nella classifica assoluta e secondo nella categoria ragazzi nei 200 dorso; Giulia Maggio prima nella categoria senior nei 100 dorso , seconda nella classifica assoluta e prima nella categoria senior nei 200 stile libero , prima nella categoria senior nei 100 stile libero; Diego Andreoli categoria ragazzi secondo nei 400 stile libero.Ecco gli altri risultati degli assoluti della Rovigonuoto a Monastier : Elettra Bellettato categoria ragazzi 7^ nei 50 stile libero, 8^ nei 200 stile libero , 5^nei 400 stile libero e 15^ nei 100 stile libero ; Vittoria Andreotti categoria ragazzi 18^ nei 50 stile libero, 4^ nei 200 misti , 8^ nei 100 farfalla , 26^ nei 100 stile libero;Gabriele Rizzo categoria ragazzi 28° nei 100 stile libero e 21° nei 50 stile libero , Francesco Sasso categoria ragazzi 34° nei 100 stile libero , 11° nei 100 farfalla , 24° nei 50 stile libero e 12° nei 200 stile libero ; Alessio Baccaglini 43° nei 100 stile libero , 5° nei 100 dorso e 6° nei 200 misti ; Diego Andreoli categoria ragazzi 11° nei 100dorso e 8° nei 200 misti ; Niccolò Baccaglini categoria ragazzi 13° nei 100 farfalla , 18° nei 50 stile libero e 5° nei 200 misti ; Annalisa Francato categoria ragazzi 5^ nei 100 farfalla e 10^ nei 100 stile libero.